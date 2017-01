TEST - Chestionarul sotilor: Afla daca este iubire adevarata!

Psihologie de cuplu

Iubirea este bazata pe comunicare si cunoastere reciproca. Inseamna sa il cunosti pe celalalt si sa il intelegi.

Chestionarul sotilor – la acest exercitiu trebuie sa participe cei doi soti si este astazi folosit adesea si de catre terapeutii de cuplu. Fiecare dintre cei doi soti trebuie sa aiba cate o foaie cu aceste 20 de intrebari si sa raspunda in conformitate cu ceea ce crede sau stie despre preferintele si modul de a fi al partenerului sau partenerei.





Foto: Pixabay

Chestionarul sotilor: Tu cat de bine iti cunosti partenrul/a?

1. Care este felul lui/ei preferat de mancare?

2. Isi doreste un animal domestic, intr-un anumit moment?

3. Sufera de vreo alergie?

4. Care a fost unul dintre cele mai fericite momente din viata sa, inainte de a va intalni?

5. Care a fost cel mai trist moment din viata sa pana acum?

6. Isi doreste copii? Daca da, cati si cand?

7. Cat de des merge sa isi vada familia?

8. Ce traditii de familie doreste sa pastreze?

9. Care este vacanta sa ideala?

10. Ii place sa economiseasca sau sa cheltuiasca tot ceea ce castiga?

11. Credeti ca este usor sa ii luati un cadou de ziua lui/ei?

12. Unde in alta parte, i-ar placea sa locuiasca, pentru cativa ani?

13. Cine are mai mare influenta asupra celuilalt, dintre voi?

14. Care este cel mai mare regret al sau?

15. Isi doreste conturi bancare separate de ale tale, sau sa le aveti impreuna?

16. Ce tip de educatie i-ar placea sa le ofere copiilor vostri?

17. Care este viziunea sa ideala asupra viitorului?

18. Care ar fi acele obiceiuri sau trasaturi pe care le aveti si pe care el, ea nu le suporta?

19. Ce ati vrea sa schimbati la el/ea?

20. Care sunt principalele principii pe care el/ea le are?

Iata interpretarea rezultatelor:

Daca ati raspuns corect la cel putin 15 intrebari, aveti o legatura de cuplu foarte puternica, care are mari promisiuni pentru viitor.

Daca ati raspuns corect la 9-14 intrebari, atunci trebuie sa stiti ca va aflati pe directia cea buna si ca trebuie doar sa mai imbunatatiti capitolul „comunicare”.



Daca ati raspuns corect la mai putin de 8 intrebari… e necesar sa reflectati si sa aprofundati raportul vostru de cuplu.

Puteti sa efectuati acest test singuri, acasa, dar pentru un feed-back consistent se recomanda asistenta unui profesionist – consilier sau psiholog.

Foto homepage: Pexels