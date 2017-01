De cat lapte are nevoie, de fapt, bebelusul tau. 7 semne ca il hranesti corect

Mamicile isi pun numeroase intrebari despre sanatatea si alimentatia bebelusului, mai ales in primul an de viata, cand trebuie sa il hraneasca la san, apoi sa ii diversifice meniul.

Vrei ca bebelusul tau sa cresca mare si sanatos, iar pentru asta el are nevoie de laptele matern, ale carui beneficii nu pot fi contestate. Pe langa imunizarea naturala, copilul isi ia nutrienti si vitamine in mai mare masura decat cei hraniti cu lapte praf, iar acest lucru se va vedea si in dezvoltarea lui in urmatorii ani.

Cand vine vorba despre alaptare, una dintre cele mai des intalnite dileme printre proaspetele mamici este legata de cantitatea de lapte de care are nevoie bebelusul. Asta pentru ca este greu sa iti dai seama cat lapte bea micutul atunci cand il pui la san. Iar pentru mamicile care intampina dificultati in a-l face pe cel mic sa prinda sanul, situatia este cu atat mai grea, in special in primele saptamani. De aceea, o mamica preocupata de sanatatea pruncului ei va fi pregatita din timp. Acum exista astfel de dispozitive performante, care te ajuta sa ii asiguri bebelusului tau o alaptare corespunzatoare si sa te asiguri ca primeste exact cat are nevoie, indiferent de situatie.

Specialistii in lactatie spun ca nu exista o regula clara care le poate usura alaptarea proaspetelor mamici. Unii bebelusi sunt mai usor de pus la san, in timp altii le dau ceva de furca mamelor si au nevoie de mai multa rabdare pana cand incep sa suga singuri, scrie babycentre.co.uk. Daca nu esti convinsa ca bebelusul tau se hraneste suficient, exista cateva semne care sa te ajute sa iti dai seama:

● Bebelusul tau se hraneste de cel putin 6-8 ori pe zi.

● Alaptarea este confortabila si lipsita de durere.

● Sanii tai sunt mai usori si mai moi dupa ce iti alaptezi bebelusul.

● Bebelusul are o culoare sanatoasa, piele ferma si elastica.

● Bebelusul este activ cand este treaz si iti cere sa fie alaptat.

● Bebelusul uda doua sau trei scutece in primele 48 de ore. Dupa 5 zile, ar trebui sa ude cel putin 6 scutece in decurs de 24 de ore.

● Bebelusul schimba ritmul in care suge, il auzi cand inghite si mai face pauze din cand in cand, urmand sa reia alimentarea cand se simte pregatit si sa se desprinda singur de la san cand s-a saturat.

Iata care sunt si primele semne ca bebelusul tau nu primeste destul lapte si ca este momentul sa ceri ajutorul unui pediatru sau al unui specialist in lactatie:

● Bebelusul nu isi recapata greutatea de la nastere pana la implinirea varstei de 14 zile.

● Sanii tai se simt la fel de grei si intariti si dupa ce alaptezi.

● Bebelusul este nelinistit chiar si dupa alaptare.

● Pielea bebelusului capata o culoare galbuie dupa primele saptamani, cand ar fi trebuit deja sa dispara icterul.

● Bebelusul face gropite sau scoate sunete cand il alaptezi, semn ca nu este prins corect la san.

● Bebelusul este letargic si trebuie sa il trezesti tu din somn pentru a-l hrani.

● Bebelusul murdareste mai putin de 2 scutece pe zi in primele saptamani.

De ce pierde bebelusul in greutate?

Este normal pentru bebelusi sa scada in greutate intre 5 si 10% din numarul de kilograme masurat la nastere. Acest lucru se intampla in primele doua saptamani si nu este un semn care ar trebui sa te alarmeze, cat timp scaderea nu sare de pragul de 10%. Dupa cateva zile, cel mic ar trebui sa inceapa sa ia in greutate: in ziua a 14-a, bebelusul va fi revenit la greutatea de la nastere sau va fi depasit-o deja.

Daca ai in continuare indoieli cu privire la alimentatia corecta a micutului tau, cel mai bine este sa ceri ajutorul unui specialist. Acesta te poate indruma astfel incat alaptarea sa fie o experienta placuta atat pentru tine, cat si pentru bebelusul tau, iar cel mic sa primeasca suficient lapte incat sa creasca mare si puternic.

Sursa foto: Shutterstock, Copyright: Evgeny Atamanenko