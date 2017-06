9 activitati de facut pentru a reimprospata relatiile in doi

A intretine o relatie in doi este o experienta incredibila, in mod special cand cei doi parteneri s-au regasit si au decis sa impartasesca impreuna emotii unice. Iubirea este un sentiment special care ne schimba viata si care ne impinge spre a fi mai buni in fiecare zi care trece pentru a avea un viitor alaturi de persoana pe care am ales-o. Insa, pentru ca relatia noastra sa fie puternica si sa dureze, este nevoie de multe alte ingrediente care sa usureze convietuirea.

Sa impartasesti momente placute, pasiuni sau gusturi sunt elementele care dau forta viata in doi, innoind relatia si aducand un strop de diversitate. Sunt foarte multe lucrurile care se pot face pentru a iesi din rutina zilnica impartasind bucuria unei frumoase experiente contribuind la momente unice care vor deveni de neuitat.

Va dezvaluim 9 idei care sa va ajute sa d m un nou imbold relatiei noastre care sa ofere asigurare relatiei care ne uneste de partenerul nostru. Bine de retinut!

1. SA GATIM MPREUNA

Sa gatesti pentru persoana iubita sau pe care doresti sa o (re)cuceresti poate fi transformat dintr-o rutina intr-un gest romantic, caruia cu mare dificultate cineva ii poate rezista. Sa gatim impreuna, insa, este de neegalat si sustine in mod semnificativ relatia. Acest moment este recunoscut ca fiind memorabil, distractiv si cu siguranta veti dori sa il repetati si cu alte ocazii.

2. SA DORMIM IMPREUNA

Cand inca nu locuim alaturi de partenerul nostru dar, oricum, impartim momente de intimitate, sa dormi impreuna este una dintre cele mai frumoase si bogate experiente pe cre le putem avea.

Cu mult mai mult decat sa intretii un raport sexual, sa poti sa te relaxezi unul langa celalalt, imbratisati si sa ne trezim impreuna este fara indoiala, un moment deosebit de romantic. Desigur, in decizia de a convietui sau de a formaliza o relatie, aceasta alternativa nu este de neglijat indiferent de inaintarea in varsta.

Foto: Pexels

3. SA CALATORIM IMPREUNA

Sa descoperim noi locuri si sa ne relaxam impreuna, ne va permite sa iesim din rutina cotidiana, ne va ajuta sa regasim romaticismul si ne va oferi noi ocazii de a ne redescoperi, in mod special daca relatia nu functioneza atat de bine in ultima perioada.

Nu este absolut necesar sa plecam foarte departe de casa sau sa organizam o super calatorie pentru a ne bucura la maximum de o astfel de experienta; sa luam in calcul ca exista si posibilitatea de a merge la tara sau de a cutreiera imprejurimile rupand ritmul cotidian sau abandonand pentru putin mediile cunoscute.

4. SA CITIM IMPREUNA

Fie acasa ori in parc sau in alte momente libere, cititul in doi este un lucru care poate ajuta. Lectura este o practica minunata care ne poate purta catre noi lumi, ne putem recunoaste in personaje si ne ajuta sa traim momente desosebite. Realizand acesta activitate impreuna, vom putea contribui cu momente de suspence sau consolida legatura sub un alt plan.

5. SA ADOPTAM UN ANIMAL DOMESTIC

Nu va puteti imagina cat poate fi de frumos si cat poate sa contribuie la consolidarea unei relatii, cresterea unui animal impreuna. Alegerea animalului care ni se potriveste caruia sa ii purtam de grija cu toata responsabitatea este posibil sa ne ajute sa crestem impreuna sau ne va pregati sa devenim viitori parinti.

6. SA PRACTICAM UN HOBBY IMPREUNA

Chiar daca suntem impreuna, nu se poate spune ca fiecare impartaseste aceleasi pasiuni, aceleasi gusturi. Ceea ce contribuie in mod decisiv in a ne cunoaste cat mai bine este tocmai practicarea unor hobby-uri impreuna, sa descoperim acel ceva care ne pasioneaza pe amandoi si care ar putea deveni o paarte importanta a relatiei. Va place sa dansati? Sa megeti cu bicicleta? Sau, poate, prefera i alte tipuri de activit i? Sa nu renuntam sa facem ceea ce ne palce alaturi de persoana pe care o iubim!

Foto homepage: Pexels

