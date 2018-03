Top 5 trasee superbe de parcurs cu bicicleta

Pe masura ce ne reluam antrenamentul si ne simtim tot mai pregatite sa pedalam kilometri intregi, incepem sa cautam noi trasee pe care sa le parcurgem pe bicicleta, alaturi de prieteni sau de persoana iubita.

Oricat de mult ne-ar placea sa pedalam prin oras, din cand in cand mai simtim nevoia si unei escapade, departe de aglomeratia urbana. De aceea, venim in intampinarea nevoilor tale cu un top al celor mai frumoase trasee din Romania, pe care sa le testezi pe bicicleta. In plus, unele dintre ele sunt usoare, asa ca le vei parcurge cu bine, indiferent de nivelul tau de pregatire. Ai nevoie doar de cateva zile libere, de bicicleta ta preferata, de echipament si, bineinteles, de un suport de biciclete, pentru a o lua cu tine pe oriunde mergi. Dupa cum vei observa, unele dintre aceste trasee se afla in colturi mai indepartate ale tarii, ceea ce inseamna ca vei avea nevoie de masina pentru a ajunge in zona respectiva, iar suportul pentru bicicleta e un sprijin de nadejde in calatoria ta.

„Transalpina de Mamut”, una dintre cele mai spectaculoase piste din Romania

Intre doua localitati din Alba-Iulia, Micesti si Paclisa, exista o pista de biciclete construita recent, in 2014, printr-un proiect finantat partial din fonduri europene, in valoare de 11 milioane de lei. Traseul are o lungime de aproximativ 5 kilometri si leaga cele doua localitati trecand printr-o padure, astfel ca te vei bucura de aer curat si un peisaj de o frumusete iesita din comun. Pista are o dificultate medie, cu o urcare pe aproximativ 2 kilometri si 3,5 kilometri de coborare. Pe parcursul traseului gasesti si cateva spatii amenajate pentru biciclistii care vor sa ia o pauza.

Traseu prin Muntii Rodnei, pentru biciclistii experimentati

Orice pasionat de biciclism iti va spune ca unul dintre cele mai frumoase, dar si cele mai dificile trasee se afla in Bistrita-Nasaud, prin Muntii Rodnei, traversand Valea Vinului si Borsa. Traseul pe care il parcurg cei experimentati nu este unul special amenajat: pedalatul se face pe carosabil, iar lungimea acestuia depaseste 300 de kilometri. Peisajul este, intr-adevar, unul care iti taie respiratia, insa sfatul nostru este sa te aventurezi sa il parcurgi doar daca ai o conditie fizica demna de invidiat si multe ore de pedalat ca experienta. Altfel, acest loc este perfect si pentru incepatorii care vor sa faca doar cativa kilometri zilnic, intrucat in zona gasesti pensiuni si trasee montane de facut la pas, adica reteta ideala pentru o escapada de neuitat.

Pietrele lui Solomon, traseul prin care urci in Poiana Brasov

In Brasov exista chiar o comunitate a pasionatilor de ciclism, insa niciun traseu special amenajat pentru cei care vor sa isi petreaca o zi pedaland prin natura. Cu toate acestea, biciclistii au cateva trasee preferate pentru zilele frumoase de primavara. Unul dintre ele este cel forestier, de la Pietrele lui Solomon, care urca pana sus, la Poiana Brasov, si pe care multi il aleg pentru ca este un traseu usor. Este o ruta ideala pentru persoanele incepatoare, care vor sa invete.

Pentru cei care sunt experimentati, traseul Brasov-Zarnesti are o lungime de aproape 30 de kilometri, la finalul caruia te poti relaxa la poalele Muntilor Piatra Craiului.

Traseul prin Cheile Rametului, ideal pentru intermediari

Un traseu superb, de dificultate medie, este cel care traverseaza Cheile Rametului. Aceasta ruta are pornirea din localitatea Benic, din judetul Alba, si urca spre Masivul Piatra Cetii. Punctul final al destinatiei este localitatea Tecsesti, dupa un drum de aproximativ 17 kilometri. Poate cel mai remarcabil lucru la acest traseu este faptul ca trece prin rezervatia naturala din Piatra Cetii, unde poti gasi specii rare de plante. In plus, peisajul te va surprinde prin aspectul sau pitoresc. Trebuie insa mentionat ca traseul cu bicicleta nu este unul special amenajat si ca poate fi parcurs o parte pe carosabil, o parte pe un teren pietruit sau cu pamant.

Traseu la Marea Neagra, pentru iubitorii litoralului

Daca adori sa mergi la mare, atunci un traseu recomandat pentru tine este cel dintre Navodari si Vadu, pe care ti-l recomandam mai ales pentru opririle pe care le poti face pe drum. Traseul are o lungime de aproximativ 25 de kilometri, urmarind soseaua care leaga cele doua localitati. Sfatul nostru este sa te abati cativa kilometri de la drum si sa faci o baie in mare la Plaja Corbu ori la Plaja Gura Buhazului. Daca nu esti incepatoare si te tin muschii, poti sa urci chiar pana la Jurilovca, de unde se poate ajunge apoi foarte usor la Gura Portitei, un adevarat paradis pentru cei carora le e dor de linistea litoralului si de frumusetea unor peisaje salbatice. Distanta dintre Navodari si Jurilovca este de aproximativ 75 de kilometri, asa ca ai grija sa iti calculezi bine timpul necesar pentru a-i parcurge, in functie de forma ta fizica si de experienta pe care o ai pe bicicleta.

Daca ai testat deja vreunul din aceste trasee sau mai stii si alte rute pe care merita sa le incercam, lasa-ne sugestia ta intr-un comentariu si spune-ne ce ti-a placut cel mai mult la traseul pe care l-ai incercat.



Sursa foto: Shutterstock/ Copyright: Solis Images