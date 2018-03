Testeaza-ti limitele alaturi de Lara Croft in 'Tomb Raider. Inceputul'

Comunicat de presa

Cu Alicia Vikander in rolul principal, aventura epica din Tomb Raider spune povestea originala care ii transporta pe spectatori in prima expeditie a Larei Croft, dar si in mintea si sufletul unui personaj care, pentru a-si gasi locul in lume, trebuie sa faca legatura dintre viitorul si trecutul sau. Filmul exploreaza alegerile si aventurile Larei, in timp ce descoperim cum a devenit cea mai populara eroina.

Filmul „Tomb Raider. Inceputul” este distribuit de Forum Film Romania si va avea premiera pe 16 martie 2018, in format 3D, IMAX 3D si 4DX 3D.

Influentele din celebrul joc lansat in 2013 se regasesc in film, asa ca fanii vor fi foarte incantati sa vada ca jocul si varianta noua a protagonistei i-au inspirat pe producatori. Regizorul Roar Uthaug, care a crescut jucandu-se „Tomb Raider”, marturiseste ca a fost fascinat de joc si de personaj: „Lara Croft este senzationala, rezolva toate misterele, ocoleste toate capcanele si descopera toate mormintele. M-a entuziasmat varianta noua a jocului si m-am gandit ca putem transpune povestea pe marele ecran.”

Alicia Vikander aka Lara Croft

Indrazneata, energica, cu o putere interioara care o face sa treaca peste orice obstacol. Adauga inteligenta, onoarea, vulnerabilitatea si din aceasta combinatie reiese Lara, cea mi neinfricata luptatoare. Acestea sunt cateva dintre caracteristicile pe care producatorii sperau sa le gaseasca in cea pe care urmau sa o aleaga pentru acest rol, iar in Alicia Vikander le-au regasit pe toate, ba chiar si mai mult.

„Ceea ce e interesant la Croft este faptul ca, atunci cand cade si se raneste, reuseste mereu sa se ridice si sa lupte pentru ceea ce isi doreste. in film acest lucru e valabil fie ca vorbim despre luptele din ring, intrecerile pe bicicleta sau cursa periculoasa in care viata ei e in joc. Alicia munceste cu aceeasi indarjire, nu renunta. E autentica in fiecare scena si se implica in tot ce face. Poate sa fie o scena emotionanta sau un moment amuzant, ori o scena de actiune complicata, in toate ea este foarte naturala”, spune regizorul Uthaug.

Un personaj legendar

Pana in momentul in care au inceput filmarile, Vikander deja urma un program de antrenamente si era intr-o forma fantastica. Chiar si asa, a fost nevoie de multa dedicare si disciplina inainte si dupa filmari pentru a obtine un aspect fizic demn de Lara Croft. Actrita si-a intrecut limitele pentru acest rol solicitant.

Cand o intalnim pe Lara la inceputul filmului vedem o fata normala, care locuieste in estul Londrei. O vedem la clasele de lupte MMA sau pe bicicleta, facand livrari. E o fata puternica si povestea da acest ton de la inceput. „Am facut catarari, lupte, am innotat sub apa. Nu stiu cand in viata mea as mai fi putut fi expusa la atat de multe lucruri noi, daca nu as fi jucat acest rol. Este un lucru care iti da multa incredere si putere. Nu sunt foarte inalta sau foarte corpolenta, asa ca faptul ca am castigat cinci kilograme de masa musculara este o mare realizare. M-a facut sa ma simt foarte feminina”, spune actrita.

Un lucru e sigur, atunci cand Lara pleaca in aceasta aventura, nu e pregatita si nu stie ce o asteapta. Trebuie sa se inarmeze nu doar cu arcul, sagetile si pistoalele, ci si cu mult curaj, pentru a descoperi cine e si a deveni „Tomb Raider”.