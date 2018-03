'In iarba' si 'Hei, stai putin!' - titluri contemporane ale literaturii japoneze pentru copii

Comunicat de presa

Editura Cartea Copiilor traduce in premiera in limba romana doua noi titluri, „In iarba” de Yukiko Kat si „Hei, stai putin!” de Hatsue Nakawaki, ambele ilustrate de artista Komako Sakai. Avand in comun minimalismul replicilor si ilustratiile delicate si sensibile, cartile sunt ideale pentru copii foarte mici, cat si pentru copiii care invata sa citeasca.

Cartea „In iarba”, lansata in anul 2008, s-a dovedit a fi un bestseller international. „In iarba” este experienta unei fetite care pleaca in explorarea naturii, intr-o zi incantatoare de vara. Pentru orice copil, dorinta de a descoperi lumea e de nestavilit, iar o aventura poate incepe oricand si in orice loc. Fetita descopera vietati felurite, sunete noi si senzatii pe care nu le-a mai simtit niciodata, cum ar fi atingerea ierburilor care se leagana si fosnesc in bataia vantului.

Yukiko Kat (n. 1936, Sapporo, Japonia) este o romanciera celebra, mare iubitoare a naturii si membra a ligii japoneze pentru protectia pasarilor.

„Hei, stai putin!” (2002) este o carte perfecta pentru copiii care incep sa descopere lumea. Cei mici se pot identifica usor cu personajul principal al cartii, care poate fi atat o fetita, cat si un baietel. Acesta vede animale si pasari noi pentru el, care apar pe neasteptate in orizontul lui vizual si dispar la fel de repede. Insa, la finalul cartii, prezenta tatalui care il ridica pe umeri il asigura ca cei dragi vor fi mereu alaturi de el si nu vor disparea niciodata.

Hatsue Nakawaki (n. 1974, Tokushima, Japonia) este o autoare japoneza prolifica de carti pentru copii.

Komako Sakai (n. 1966, Hyogo, Japonia) este o cunoscuta autoare si ilustratoare de literatura pentru copii. A absolvit Universitatea de Arte din Tokyo si a lucrat la inceput ca designer de chimonouri si alte obiecte vestimentare traditionale, dupa care s-a dedicat in intregime realizarii de carti ilustrate. Textele sale sunt poetice, pline de sensibilitate, iar ilustratiile delicate au mereu o nota de nostalgie, astfel incat cele peste 20 de carti pe care le-a creat ajung cu usurinta la sufletul cititorului. Cartea „Fetita si balonul”, scrisa si ilustrata de Komako Sakai, a fost tradusa anul trecut de editura Cartea Copiilor. In 2003, Sakai a fost rasplatita cu Japan Picture Book Award.

Prin cele doua noi aparitii, editura Cartea Copiilor continua seria de literatura japoneza pentru copii initiata anul trecut, care include si alti autori prolifici precum Tar Gomi, Kazuo Iwamura sau Yoriko Tsutsui. Cartile sunt recomandate copiilor intre 1 si 5 ani si sunt disponibile pe site-ul editurii (www.carteacopiilor.ro). La toate comenzile online realizate pe site, indiferent de valoare sau de cantitate, Cartea Copiilor ofera de fiecare data o carte cadou. In aceasta perioada, cartea cadou este „La gradinita” de Catherine Dolto.