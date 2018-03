Traieste tot ce ai de trait. Gérard Depardieu in Lumina dinauntru

Regizoarea Claire Denis depre Isabelle, personalul principal, interpretat de Juliette Binoche:

De la inceput am avut in minte o imagine clara a personajului Isabelle: bruneta, foarte feminina, cu cizme inalte - o expresie a dorintei care exista in ea. i intuim coapsele intre fusta scurta si partea de sus a cizmelor. Poarta o tunsoare bob, ca femeile razboinice Mystic - acele desene stencils monocrome pe care le vedeai pe strazi in anii 1980. Am avut in minte si personajele Crepax: cu parul scurt, inchis la culoare, si o puternica aura erotica. O femeie fara tabuuri, nici nimfomana, nici prostituata.

Isabelle stie, de asemenea, ca in cautarea dragostei adevarate ai si momente in care plângi. M-am saturat de personaje de film care sunt invariabil eroice. Nu poti fi mereu asa. Isabelle nici macar nu se mai straduieste sa fie astfel. Este o femeie care vede distanta dintre ceea ce ea cauta intr-un barbat si ceea ce poate gasi.

Acest decalaj se inrautateste din ce in ce mai mult pe parcursul diferitelor sale intâlniri, "fragmentele" ei. Isabelle nu este insa o versiune feminina a lui Don Juan: o seducatoare depresiva, prada unei dependente care sa o omoare incet. Ea este mai mult o Casanova, o hedonista, dar pentru ca este femeie, ramâne discreta.