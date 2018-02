Destinatii de Oscar: Care sunt cele mai premiate destinatii din filme

Aniversarea celor 90 de ani de Premii Oscar

Care e cel mai bun moment pentru a calatori in cele mai premiate destinatii din filme

Si, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinatii par sa ne incante privirile, aparand mai mereu in multe dintre cele mai bune filme. Site-ul de calatorii a sapat in istoria cinematografica, dezvaluind orasele si tarile de top care au fost desemnate „cele mai premiate destinatii" la ceremoniile pentru Oscar. In plus, momondo.ro dezvaluie care sunt locatiile aparute in filme pe care merita sa le vizitezi in acest an si care este cea mai ieftina luna pentru a calatori din Romania.

Foto: Chicago - Unsplash/ anton melekh

Data de 4 martie marcheaza cea de-a 90-a aniversare a celor mai relevante premii cinematografice din lume, iar iubitorii de film din intreaga lume se pregatesc sa afle care dintre filmele preferate va castiga marele premiu din acest an. Dar, desi cinematografia este o forma de arta populara la nivel global, anumite orase si tari tind sa atraga toata atentia asupra lor.

Pentru ca arta cinematografica este un stimulent major care inspira oamenii sa viziteze noi destinatii, motorul de cautare a ofertelor de calatorie momondo a privit in trecut pentru a face un clasament al celor mai premiate destinatii la Oscar ale tuturor timpurilor, numarand orasele si tarile care au aparut cel mai des in filmele castigatoare de-a lungul celor 90 de ani ai evenimentului. Mai mult, specialistii in calatorii au analizat peste 400 de milioane de cautari* efectuate pe site pentru a gasi cea mai ieftina luna de calatorie catre toate orasele de top, precum si cel mai mic pret pentru unu zbor dus-intors, cu plecare din Romania.

Cele mai premiate destinatii la Oscar

Top 5 Tari de Oscar

1 SUA

2 Marea Britanie

3 Franta

4 Italia

5 India

Foto: Londra/ UNSPLASH

Top 5 Orase de Oscar

1 New York

2 Londra

3 Chicago

4 Los Angeles

5 Paris

Italia si Franta, printre cele mai premiate tari din istoria Oscarurilor

Tara din top care apare in filmele premiate la categoria „cea mai buna imagine", care probabil nu este o surpriza pentru majoritatea expertilor din domeniul filmului, sunt Statele Unite ale Americii. Recunoscute pentru performantele de la Hollywood, Statele se mandresc cu multe dintre cele mai bune studiouri, regizori si actori din lume, ceea ce inseamna ca locul intai este pe deplin castigat. Si cu o varietate de zone climatice si teritorii, de la Alaska de gheata pana la Florida insorita, nu ai cum sa nimeresti in niciun moment nepotrivit pentru a le vizita.

