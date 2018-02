Alergarea pentru toti, pe plaja din Mamaia

Prin aceasta noua proba, organizatorii competitiei sportive isi doresc ca tot mai multi oameni, care in anii trecuti ii sustineau pe sportivi de pe margine, sa participe activ la eveniment si sa guste din bucuria de a alerga intr-o zi superba de primavara pe malul Marii Negre.

„Tot mai multi specialisti in medicina sportiva, antrenori de fitness sau nutritionisti recomanda alergarea pe nisip, datorita multiplelor beneficii, precum: scaderea presiunii la nivelul articulatiilor, arderea unui numar mai mare de calorii si o tonifiere mai rapida a musculaturii picioarelor. De 5 ani de zile, SanaSport alearga in Constanta impreuna cu iubitorii sportului de masa si, intrucat ne dorim ca tot mai multe persoane sa imbratiseze acest stil de viata, am decis sa introducem o noua proba, cea de 5 km, accesibila oricarei persoane care tine la sanatatea sa. Aceasta cursa nu este competitiva, cu toate ca participantii vor primii si ei premii de la sponsorii nostri, nu vor fi obligati sa alerge pe tot parcursul traseului, se pot si plimba, pot socializa sau pot chiar face fotografii sau aclama sportivii care participa la cursele competitive”, Daniel Antonaru, presedintele Asociatiei “SanaSport” si co-organizatorul evenimentului international “Maratonul Nisipului”.

Cand va avea loc Maratonul Nisipului si unde se pot face inscrierile?

Maratonul Nisipului, aflat la a cincea editie, va avea loc in data de 25 martie 2018, in statiunea Mamaia si va cuprinde urmatoarele probe: Maraton (42 km), Semimaraton (21 km), Cursa de 10 km, Cursa populara de 5 km si Crosul “Family Run” (1 km).

Evenimentul sportiv international este organizat de Asociatia Sportiva “SanaSport” si Radio Constanta, in parteneriat cu Directia Judeteana de Sport si Tineret Constanta, Primaria Constanta si Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral.

Inscrierile la Maratonul Nisipului 2018 se pot face pe www.maratonulnisipului.ro.

Asociatia Sportiva SanaSport este o organizatie non-guvernamentala, infiintata in 2013, care are ca obiective majore promovarea importantei sportului pentru societate si imbunatatirea conditiei fizice si a starii de sanatate in randul locuitorilor din municipiul Constanta. SanaSport organizeaza in fiecare duminica, incepand cu ora 9.00, alergari de anduranta pe nisip, punctul de intalnire fiind parcarea de la Aqua Magic din statiunea Mamaia. Pana in prezent peste 500 de iubitori ai sportului au raspuns invitatiei membrilor SanaSport si au rezonat cu motto-ul Asociatiei: “Inceteaza sa mai fabrici scuze, alearga pur si simplu!”. Pentru proiectele sale social-sportive, Asociatia “Sanasport” a fost nominalizata la Gala “Zece Oameni de Valoare pentru Constanta” (sectiunea Sport), editiile 2016 si 2017.