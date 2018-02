Viata si moartea lui Richard al II-lea, de William Shakespeare, in regia lui Radu Iacoban

Comunicat de presa

Nu exista bine sau rau, exista doar efecte ale deciziilor conducatorilor si influente directe asupra cetatenilor (Radu Iacoban)

Radu Iacoban semneaza regia si versiunea scenica a spectacolului "Viata si moartea lui Richard al II-lea", de William Shakespeare, care a avut loc miercurea aceasta, 7 februarie, de la 18:30, in Sala Atelier a Teatrului Mic. „Un Richard incaltat in Adidas Originals, mai viu decat orice alt Shakespeare montat in maniera moderna“ (bloguluotrava.ro), spectacolul ii are in distributie pe Ionut Visan, Tudor Aaron Istodor, Cristi Iacob, Vlad Logigan, Alexandru Voicu/Lucian Iftime, Gabriela Iacob, Cezar Grumazescu si Andrei Seusan, interpretand mai multe roluri. Viata si moartea lui Richard al II-lea este 14-a piesa regizata de Radu Iacoban si prima premiera a Teatrului Mic de anul acesta.

„Uite cum joc eu mai multe roluri si niciun personaj nu-i multumit. Uneori sunt rege, dar tradarea ma face sa-mi doresc sa fiu un biet talhar. Si atunci devin talhar. Apoi mizeria ma convinge ca-mi era mai bine inainte, ca rege. Si in momentul ala devin rege, dar ma gandesc ca-s detronat de Bolingbroke si iar nu sunt nimic.“ (Richard al II-lea)

Detronarea lui Richard al II-lea, ultimul rege legitim al Angliei, incoronat la varsta 10 ani - atunci cand a murit bunicul sau, Edward al III-lea – a coincis cu instaurarea dictaturii varul sau, exilatul Bolingbroke, viitor Rege sub numele de Henry al IV-lea. Richard al II-lea si Bolingbroke au copilarit si au crescut impreuna, pentru ca la maturitate Bolingbroke sa il tradeze.

„Nu exista bine sau rau, exista doar efecte ale deciziilor conducatorilor si influente directe asupra cetatenilor”, spune Radu Iacoban.

Considerata una dintre cele mai bune lucrari ale lui Shakespeare, Richard al II-lea a fost privita ca o subminare a ordinii interne a Coroanei britanice. La aparitia piesei, in 1597, Regina Elisabeta I a spus indignata: Eu sunt Richard al II-lea.

Premiera nationala, din anul 1966, a avut loc tot pe scena Teatrului Mic, in regia lui Radu Penciulescu, directorul institutiei la acea vreme, cu Victor Rebengiuc in rolul monarhului detronat si cu Ion Marinescu in rolul lui Henry Bolingbroke.

Dupa premiera de miercurea aceasta, 7 februarie, urmatoarele spectacole vor avea loc in 8, 28 februarie si 1 martie, de la ora 18:30, in Sala Atelier a Teatrului Mic.

Radu Iacoban

Radu Iacoban a absolvit UNATC in 2005, sectia Arta actorului, urmata de mastere in Arta actorului si Arta regizorului de teatru. Actor, regizor si dramaturg, el monteaza constant atat in teatrul de stat, cat si in productii independente.

Viata si moartea lui Richard al II-lea este a 14-a piesa regizata de Radu, dupa (Cu)Cuieinfrunte (2011), Asta-i tineretea noastra (2012), Carpathian Garden (2013), In Parc si Box Fm (2014), Casa cu Pisici si After Hours (2015), Emancipare, Politik.on si O Interventie (2016), Procesul Caprei cu un ied, Lobby Hero si Ingrijitorul (2017). Anul acesta urmeaza Constelatii.

Radu a semnat pana acum, ca dramaturg, Carpathian Garden (2013), In Parc si Box Fm (2014), Casa cu Pisici si After Hours (2015), Emancipare si Politik.on (2016) si Procesul Caprei cu un ied (2017).

In film, Radu Iacoban a jucat in Zero Theorem, al lui Terry Gilliam, are unul dintre rolurile principale din Amintiri din epoca de aur, segmentul Vanzatorii de aer, in regia lui Cristian Mungiu si a colaborat, printre altii, cu Sharon Stone si Andy Garcia in What about love?

VIATA SI MOARTEA LUI RICHARD AL II-LEA

de William Shakespeare

Regia si versiunea scenica: Radu Iacoban

Traducere: George Volceanov

Scenografie/costume/video design: Tudor Prodan

Light design: Bogdan Gheorghiu

Distributie:

Richard al II-lea: Ionut Visan

Henry Bolingbroke, duce de Hereford: Tudor Aaron Istodor

Gaunt, York, Episcopul Carlisle: Cristi Iacob

Aumerle: Vlad Logigan

Mowbray, Bushy, Northumberland: Alexandru Voicu/Lucian Iftime

Ducesa de Gloucester, Regina Isabel, Ducesa de York: Gabriela Iacob

Green, Willoughby, Gradinar: Cezar Grumazescu

Bagot, Ross, Gradinar: Andrei Seusan

Fotografii de Adi Bulboaca

Premiera: 7 februarie 2018, de la 18:30, in Sala Atelier a Teatrului Mic

Urmatoarele spectacole:

Joi, 8 februarie, 18:30

Miercuri, 28 februarie, 18:30

Joi, 1 martie, 18:30

Durata spectacolului: 2 ore 40 de minute, cu pauza

