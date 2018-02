Must see in cinema: The Star - Povestea animata a primului Craciun

Comunicat de presa





Vineri, 2 februarie 2018, se lanseaza in cinematografele din toata tara animatia “The Star” / “Primul Craciun”, o productie AFFIRM Films si Sony Pictures Animation, ce prezinta povestea nasterii lui Iisus Christos dintr-o perspectiva inedita. Nominalizata la Globurile de Aur pentru coloana sonora interpretata de Mariah Carey, animatia va rula in format 2D si dublata in limba romana. Ne asteapta o aventura amuzanta, pentru intreaga familie!

Bo, un magarus cam zvapaiat si ambitios, trudeste din greu la moara satului, dar viseaza sa plece in lumea mare si sa defileze in caravana regala. Dupa ce se imprieteneste insa cu Maria, care il cam rasfata, Bo isi tot amana plecarea, spre disperarea lui Iosif. Pana cand, siliti de recensamant, cei doi soti trebuie sa plece spre Betleem. Dar un magar incapatanat, care refuza sa traga la caruta, este ultimul lucru de care au nevoie la drum lung!

Cand afla insa ca regele Irod i-a pus gand rau pruncului asteptat de Maria, magarusul pleaca in cautarea lor pentru a-i preveni la timp de primejdie. Il insotesc in aceasta aventura porumbelul dansator Dave si Ruth, o oaie simpatica, ce si-a abandonat turma pentru a urma steaua cea stralucitoare. Steaua ii calauzeste si pe cei trei magi care il cauta pe noul Mesia pentru a i se inchina.

Calatoria nu este lipsita de pericole, dar impreuna descopera ca, prin curaj si credinta, pana si cele mai indraznete vise pot deveni realitate, iar orice mic ajutor poate face diferenta, atunci cand ai prietenii alaturi. Daca sunteti curiosi cum fac echipa trei camile zapacite, un porumbel cam caraghios, o oaie bagacioasa, o capra smintita, o vaca pragmatica si o iapa cantareata, alaturi de magarusul protagonist, aflati din 2 februarie, la cinema, din “The Star” / “Primul Craciun”.

S-ar spune ca o lume intreaga stie deja povestea nasterii lui Iisus, istorisita, de-a lungul veacurilor, in fel si chip, deopotriva in slove, versuri, in imagini, teatru, muzica etc. Dar cum ar spune-o oare animalele care au luat parte la primul Craciun? Iata provocarea acceptata de producatorii animatiei! Nici personajele umane nu ne surprind mai putin: sotii Maria si Iosif sunt framantati de temeri, griji si indoieli, au calitati, dar si slabiciuni, ca si oricare dintre semenii lor, chiar daca au de indeplinit o misiune divina.

“The Star” / “Primul Craciun” va rula pe marile ecrane din tara in format 2D si dublat in limba romana. Actorii care dau voce personajelor sunt: Cristi Neacsu (in rolul lui Bo), Tamara Roman (Maria), Ionut Grama (Iosif), Ernest Fazekas (Dave), Adina Lucaciu (Ruth), Vlad Radescu (Regele Irod), Alexandra Radu (Abby), Elias Ferkin (Cyrus), Cristi Balint (Thaddeus), Ilinca Harnut (Deborah), Ovidiu Mitrica (Zach), Alina Teianu (Leah) s.a.

Animatia a obtinut o nominalizare la Globurile de Aur pentru Cea mai buna coloana sonora - melodia The Star, interpretata de Mariah Carey, care a si compus-o, impreuna cu Marc Shaiman, special pentru aceasta productie: “Cantecul a fost inspirat de modul minunat in care povestea de Craciun este spusa in film. Cand am scris acest cantec, m-am gandit la steaua din Betleem, dar si la a-ti urma inima, a-ti urma visele”, a declarat Mariah Carey.

Mariah detine multiple Premii Grammy, 20 World Music Awards, 11 American Music Awards, 32 Billboard Music Awards, si 18 hit-uri nr. 1, precum si un trofeu Oscar pentru Cel mai bun cantec original, “When You Believe,” coloana sonora a animatiei “The Prince of Egypt”, pe care a interpretat-o in duet cu Whitney Houston. La randul sau, compozitorul Marc Shaiman numara cinci nominalizari la Oscar, precum si alte premii Grammy, Emmy si Tony.

Animatia “The Star” / “Primul Craciun” este regizata de Timothy Reckart, nominalizat la Oscar pentru scurtmetrajul “Head Over Heels” (2012), iar scenariul este scris de Carlos Kotkin, dupa o poveste de Simon Moore si Carlos Kotkin. Productie AFFIRM Films si Sony Pictures Animation, realizata in colaborare cu Walden Media, Franklin Entertainment si The Jim Henson Company, “The Star” / “Primul Craciun” este distribuit in Romania de InterComFilm Distribution, are o durata de 86 de minute si este recomandat pentru audienta generala.