Asa ca, pe langa mirosul imbietor de sarmale si tuica sau vin fiert, Netflix a imbinat preparatele traditionale de Craciun cu un serial potrivit pentru fiecare.

Tuica fiarta – Rick & Morty

Nimeni nu stie exact ce bea Rick, asa cum nimeni nu are habar de unde a pornit traditia de a fierbe tuica cu un numar specific de boabe de piper. Totusi, odata ce a inceput sa-ti placa, ai vrea sa iei licoarea magica cu tine in orice galaxie.

Covrigi si mere – The Punisher

Oricat ai incerca sa te ascunzi, sa iti schimbi mersul, sa te izolezi de lume, la un moment dat tot te vor gasi. Poti sa iti schimbi si identitatea ca The Punisher, ca tot nu vei scapa – covrigi si mere, un must pe masa de Craciun.

Salata de boeuf – Orange Is the New Black

Un singur loc, plin de oameni din mai multe tari. Un singur fel de mancare, plin de ingrediente din toata lumea. Orange is the New Black. Salata de boeuf. Asemanarea a fost mereu acolo. Eliberare usoara de aceasta masa tuturor.

Oua umplute – The Crown

Aproape pline de regalitate in comparatie cu lebarul si caltabosul, ouale umplute sunt cele pe care le-ai putea servi chiar si reginei. Delicioase, cu un super plating mereu, ele sunt cele care primesc coroana noastra.

Piftie – Stranger Things

Multe lucruri sunt ciudate in obiceiurile romanilor de Craciun, dar parca nimic nu intrece ceva venit din upside down. Gluey si deloc stabila, piftia este cea de care Will chiar ar fi incurajat sa fuga.

Toba – Santa Clarita Diet

Nu este niciun instrument muzical pentru ca nu avem nevoie de ele in colinde. In schimb, este un fel de mancare ultra nutritiv si plin de proteine pentru orice zombie. Sheila, masa iti este servita!

Sarmale – Mindhunter

Incepi azi si termini maine – sarmalele necesita cel mai migalos proces intalnit in vreo bucatarie romaneasca. Iti ia atat de mult sa le faci, incat ai avea destul timp sa intelegi cum functioneaza mintea unui psihopat.

Carnati – Narcos

Te-ai saturat, dar sunt acolo si nu poti sa-i ignori. Oricat ai incerca, ei vor invinge. Daca ar fi stiut Pablo ca e o potrivire perfecta intre ouale prajite si carnati, mesele din serial ar fi aratat cu totul altfel.

Cozonac – Grace & Frankie

La un moment dat, ne dam seama cat de mult am mancat si de acest Craciun. Asa ca, foarte elegant, cu mici imbucaturi, incepem sa ”gustam” si din cozonac. In fond, nu mai avem nimic de pierdut, la fel ca Grace & Frankie.

Foto: Shutterstock/ Ivanko80