Comunicat de presa

Editura Cartea Copiilor lanseaza „Vreau sa te vad mai repede”, una dintre cele mai faimoase carti semnate de Tar Gomi. Gomi este un autor si ilustrator japonez cu o cariera impresionanta: a publicat peste 400 de carti ilustrate, dintre care 50 de titluri au fost traduse in numeroase tari.

Acum in varsta de 72 de ani, Tar Gomi este foarte cunoscut in Japonia si datorita cantecelor si poeziilor pentru copii pe care le-a compus pentru diverse filme si spectacole de televiziune. Ca multi mari artisti, Tar Gomi reuseste sa ofere foarte mult folosindu-se de foarte putin. Se inspira de multe ori din lucrurile obisnuite pe care copiii le intalnesc in lumea lor. Ilustratiile sale se bazeaza mult pe sugestie, pe provocarea imaginatiei si depasirea cliseelor, iar textele, uneori adevarate poeme, mizeaza pe simplitate si emotie. Gomi a fost rasplatit in 1989 cu premiul pentru ilustratie la targul de carte pentru copii de la Bologna.

Cartea „Vreau sa te vad mai repede” a fost publicata pentru prima data in 1979, in Japonia. Umorul si savoarea cartii sunt date de insasi simplitatea ei. Structura repetitiva a povestii, pusa in valoare de ilustratiile dinamice, in nuante vii, captiveaza de aproape patru decenii copiii din toata lumea. Culorile folosite sunt cu preponderenta culori calde, sugerand relatia de afectiune dintre micuta Yoko si bunica ei. Conform Publisher's Weekly, aceasta carte reprezinta „naivitatea copilariei descrisa in imagini pline de verva si culori stralucitoare – o incantare pentru toate varstele”.

Yoko locuieste in casa cu acoperis rosu de pe deal. Bunica lui Yoko locuieste in casa cu acoperis portocaliu de pe munte. intr-o zi, lui Yoko i s-a facut foarte dor de bunica. Asa ca a plecat indata spre ea. in aceeasi zi, bunicii i s-a facut foarte dor de Yoko si a plecat, la fel, de indata catre ea. Drumurile nu li se intalnesc, asa ca ambele fac cale intoarsa pentru a se regasi, ratand intalnirea pentru a doua oara. Oare cum vor reusi Yoko si bunica sa se intalneasca mai repede?

„Vreau sa te vad mai repede” este a treia carte tradusa din portofoliul lui Tar Gomi, dupa „Dincolo de mare” si „Crocodilul si dentistul”. Prin aceasta aparitie, editura Cartea Copiilor continua seria de literatura japoneza pentru copii, care include si alti autori japonezi prolifici, precum Kazuo Iwamura, Komako Sakai si Yoriko Tsutsui.

Cartea „Vreau sa te vad mai repede” este recomandata copiilor intre 2 si 7 ani si este disponibila pe site-ul editurii (www.carteacopiilor.ro), dar si pe site-ul emag.