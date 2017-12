Redutabil, o comedie despre dragoste, cinema si revolutie

Comunicat de presa



Cel mai recent film al lui Michel Hazanavicius (castigator al Premiului Oscar), REDUTABIL / Redoutable, a avut loc pe15 decembrie. O comedie despre dragoste, cinema si revolutie, filmul este un episod din viata lui Jean-Luc Godard, cineastul iconoclast al Noului Val, ajuns lider al miscarilor protestatare din '68. Redutabil este distribuit in Romania de Independenta Film si recomandat de TV5MONDE.

Selectat in Competitia Oficiala, Cannes 2017, filmul lui Hazanavicius este o seducatoare comedie cu Louis Garrel (Theo din The Dreamers-ul lui Bertolucci), in rolul lui Jean-Luc Godard, si cu Stacy Martin (tanara „Nymphomaniac” a lui Lars von Trier), care o interpreteaza pe sotia regizorului, Anne Wiazemsky. Alaturi de ei, Berenice Bejo (Oscar, Premiul Cesar, Globul de Aur pentru Cea mai buna actrita in rol secundar, in The Artist). Scenariul ii apartine lui Michel Hazanavicius, si se bazeaza pe romanul Un An Apres, de Anne Wiazemsky.

Era respectat in lumea intreaga. El era Noul Val: Jean-Luc Godard. De nedefinit, salbatic, fascinant, amuzant, imprevizibil, tulburator, politic, fermecator, impertinent, tanar, liber. Indragostit.

Intre Louis Garrel - fiul regizorului Philippe Garrel – si interpretul tanarului cineast revolutionar si indragostit Godard, din Redutabil (2017), si adevaratul regizor Godar exista o foarte mare asemanare fizica.

Jean-Luc Godard nu a vazut niciodata filmul. Nu a dorit. A refuzat sa citeasca scenariul si sa ii intalneasca pe Michel Hazanavicius sau pe Garrel. JLG ne lasa sa ramanem cu legenda.

Povestea

Paris, 1967.

Jean-Luc Godard, cel mai renumit regizor al generatiei sale, filmeaza La Chinoise cu femeia pe care o iubeste, Anne Wiazemsky, cu 20 de ani mai tanara.

Fericiti, indragostiti, magnetici, Jean-Luc si Anne se casatoresc. Primirea filmului de catre public si critica dezlantuie insa o profunda introspectie in Jean-Luc.

Evenimentele din mai 1968 vor amplifica acest proces, iar criza pe care o traieste regizorul il va schimba profund. Artist celebru, un star al cinematografiei internationale, Godard devine un artist maoist inafara sistemului, pe cat de gresit interpretat, pe atat de greu de inteles.