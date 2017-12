In cinematografele din Romania, filmul va rula, in avanpremiera, incepand din 26 decembrie 2017.

In 1995, filmul Jumanji, avandu-i pe Robin Williams si Kirsten Dunst in rolurile principale, devenea un fenomen mondial, incantand cinefili de diverse generatii, din toata lumea. Povestea continua in noul “Jumanji: Welcome to the Jungle” / “Jumanji: Aventura in jungla” - o adevarata explozie de adrenalina exotica, efecte speciale spectaculoase si umor din plin, care fac din film alegerea perfecta pentru vacanta de sarbatori. In cinematografele din Romania, filmul va rula, in avanpremiera, incepand din 26 decembrie 2017.

Pasionati de jocurile video, ca multi adolescenti de varsta lor, Spencer, Bethany, Fridge si Martha, patru prieteni foarte diferiti, descopera, pe o veche consola video, un joc pe care nu-l mai incercasera: Jumanji. Nici prin gand nu le trece insa ca, de indata ce-si aleg avatarurile din joc, sunt absorbiti, in mod misterios, in lumea jocului Jumanji si devin chiar personajele pe care le interpreteaza: astfel, Spencer, un adolescent nervos, plapand si alergic la orice, devine neinfricatul arheolog si explorator international, Dr. Smolder Bravestone (interpretat de Dwayne “The Rock” Johnson), Bethany, vedeta scolii, obsedata de propria imagine, se transforma in doctorul Shelly Oberon, expert in cartografie, arheologie si paleontologie-un barbat grasut, intre doua varste” (Jack Black), atleticul Fridge are surpriza de a se regasi in pielea lui Franklin “Moose” Finbar – expert in zoologie si armament, dar de marimea lui Kevin Hart, iar Martha cea sincera si timida, o prezenta stearsa, se trezeste o batausa redutabila, in persoana specialistei in arte martiale Ruby Roundhouse (Karen Gillan).

Captivi in jungla din joc, protagonistii au atat abilitati unice, cat si slabiciuni, asa ca trebuie sa-si foloseasca toate atuurile si puterile pentru a lupta cu pericolele intampinate si sunt nevoiti sa se autodepaseasca, dar si sa se ajute reciproc, pentru a supravietui. Altminteri, risca sa ramana blocati pentru totdeauna in lumea Jumanji! Daca vor reusi sa scape din aceasta aventura nebuna in jungla ramane sa aflam din 29 decembrie, la cinema.

Filmarile au fost realizate in Atlanta, Georgia, dar si in periculoasa jungla din Oahu, Hawaii, iar echipa de productie a atras specialisti de top pentru crearea unor cascadorii si efecte vizuale impresionante. Dwayne Johnson, actor si producator executiv, considera ca originalul Jumanji a dat frau liber imaginatiei, iar aceasta a devenit coloana vertebrala a noului film. “Am vrut sa reinviem acele trairi pline de fascinatie, teama si revelatie din momentele de descoperire de sine – toate acestea sunt prezente in <Jumanji: Aventura in jungla>.”

Din distributie mai fac parte Nick Jonas si Bobby Cannavale. Scenariul este scris de Chris Mckenna & Erik Sommers si Scott Rosenberg & Jeff Pinkner, pornind de la povestea lui Chris Mckenna, inspirata, la randul ei, de cartea Jumanji semnata de Chris Van Allsburg. Regia filmului ii apartine lui Jake Kasdan, care are in palmares o nominalizare la Globurile de Aur, una Grammy si o alta la Festivalul de la Cannes.

Productie Matt Tolmach / Seven Bucks, prezentata de Columbia Pictures, noul “Jumanji: Welcome to the Jungle” / “Jumanji: Aventura in jungla” a fost deja prezentat, in premiera mondiala, la Paris, Berlin, Londra, precum si la Festivalul International de Film din Dubai, si va rula, incepand din 29 decembrie 2017, si pe marile ecrane din Romania, fiind distribuit de InterComFilm Distribution. Filmul are o durata de 119 minute si este recomandat pentru audienta generala. Trailerul poate fi urmarit mai jos: