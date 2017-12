Targul de cadouri 'Craciun cu Traditie' invie obiceiurile stramosesti nascute la sat

Targul aduce in prim-plan valoarea muncii artizanilor cu traditie si propune bucurestenilor o gama larga de produse mestesugite de artisti populari, care sa le aduca in case un strop din linistea satului romanesc.

Comunicat de presa

Invie Traditia, magazinul online care sustine artizanii romani si mestesugurile autohtone originale, inaugureaza primul magazin fizic cu un Targ de Craciun dedicat artei populare si traditiilor mostenite din strabuni.

Incepand de joi, 30 noiembrie, Invie Traditia invita iubitorii de produse autentic romanesti in noua sa casa, din Strada Mihai Eminescu nr 140, etaj 2 (vis-a-vis de Teatrul Metropolis).

Timp de trei saptamani, pana vineri, 22 decembrie, noul sediu va gazdui targul “Craciun cu Traditie”, dedicat artei populare specific romanesti si practicilor vechi de secole.

Targul aduce in prim-plan valoarea muncii artizanilor cu traditie si propune bucurestenilor o gama larga de produse mestesugite de artisti populari, care sa le aduca in case un strop din linistea satului romanesc.

“Esenta mostenirii noastre culturale acumulate in mii de ani sta in acele traditii pe care, an de an, le onoram si le transmitem mai departe. Prin targul “Craciun cu Traditie” vrem sa scoatem la iveala ceea ce este autentic romanesc si sa dam ocazia oaspetilor sa se (re)conecteze cu spatiul rural, care a dat nastere acestor frumoase obiceiuri”, a spus Cosmin Cucos, co-fondator invie Traditia.

De la obiectele de ceramica care exista in casele romanilor de sute de ani si pana la preparatele culinare care amintesc de casa primitoare a bunicii, fiecare produs achizitionat la targ contribuie la sustinerea comunitatii de mestesugari si a practicilor artizanale autentice nascute la sat.

Targul “Craciun cu Traditie” va fi deschis zilnic, intre orele 9:00 - 18:00, si ofera oaspetilor sansa de a achizitiona articole aduse din toate colturile tarii, care nu se mai pot gasi in alte locuri, cum ar fi:

Obiecte decorative de arta populara : clopotei si figurine ceramice, sfesnice, lumanari din ceara naturala si foita de fagure;

: clopotei si figurine ceramice, sfesnice, lumanari din ceara naturala si foita de fagure; Preparate culinare : ciocolata artizanala, dulceturi naturale, magiun de prune, zacusca;

: ciocolata artizanala, dulceturi naturale, magiun de prune, zacusca; Vinuri de la mici producatori ;

; Ceramica din zonele cu traditie: Corund, Marginea si Horezu (ceramica unica de Horezu face parte din patrimoniul UNESCO);

Corund, Marginea si Horezu (ceramica unica de Horezu face parte din patrimoniul UNESCO); Jucarii ecologice din lemn ;

; Tricouri cu motive traditionale reinterpretate;

Pachete cadou personalizate;

Produsele expuse in cadrul targului sunt procurate direct de la mestesugarii locali, la preturi corecte, oferindu-le acestora o zona noua de desfacere.

Pe toata durata targului, iubitorii de arta populara originala vor putea cumpara produsele la un pret mai mic, beneficiind de o reducere de 20% din pretul afisat pe site-ul www.invietraditia.ro.

In plus, prin parteneriatul cu fundatia Mia’s Children, invie Traditia va dona 10% din valoarea fiecarui produs pentru finantarea unor proiecte sociale ce au ca scop sprijinirea copiilor aflati in dificultate.