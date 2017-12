O Prietenie Regala: Grigore Antipa si Regii Romaniei 1892-1944 - expozitia pe care trebuie sa o vezi

Comunicat de presa

Cu ocazia aniversarii a 150 ani de la nasterea lui Grigore Antipa, Muzeul National de Istorie Naturala ”Grigore Antipa” si agentia de publicitate Armada invita bucurestenii (si nu numai) sa ia parte la expozitia „O Prietenie Regala: Grigore Antipa si Regii Romaniei 1892-1944”, un eveniment in cadrul caruia e transpusa in imagini prietenia dintre membrii Casei Regale a Romaniei si celebrul om de stiinta.

Grigore Antipa, savantul care a inaugurat in 1908 Muzeul National de Istorie Naturala in propriul sau lacas din Bucuresti, a fost de-a lungul timpului sprijinit si promovat de Casa Regala a Romaniei. Totul a inceput la Peles, in octombrie 1892, cand Grigore Antipa, tanar eminent, scolit la o prestigioasa universitate din Germania, are deosebita onoare de a-i prezenta Regelui Carol I planurile sale de viitor. Cucerit de tanarul zoolog cu abilitati apartinand domeniului economic, suveranul il retine la dejun si, mai mult, ii devine acestuia de-a lungul anilor ”un adevarat parinte care l-a sprijinit si povatuit pana la sfarsitul vietii sale”.

Expozitia „O Prietenie Regala: Grigore Antipa si Regii Romaniei 1892-1944” este deschisa incepand cu data de 22 Noiembrie 2017. In cadrul ei pot fi admirate numeroase fotografii, dar si o serie de obiecte reprezentative, ilustrand aceasta prietenie.

”Prietenia dintre Grigore Antipa si Casa Regala are o frumusete aparte. Este interesant sa descoperi ce era in spatele intalnirilor oficiale. Dincolo de aparente erau oameni deosebiti care se bucurau de timpul petrecut impreuna. Vorbim despre o prietenie care a rezistat in timp, indiferent de evenimentele din acea vreme, vorbim despre sustinere si incurajare pe termen lung, lucruri fara de care Grigore Antipa nu si-ar fi dus la bun sfarsit planurile si ideile. Este o prietenie din care fiecare poate invata cate ceva.” declara Aura Sorescu-Alboiu - Creative Director Armada.

Expozitia temporara ”O prietenie regala” poate fi vizitata pana pe 4 Martie 2018.