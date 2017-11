3 motive puternice pentru care e bine sa dansezi in lunile reci

In astfel de momente, este necesar sa incercam sa pastram un ritm de viata echilibrat, astfel incat sa nu ne devitalizam prea usor.

Dansul, un remediu antistres excelent

Dansul este o modalitate foarte buna prin care putem tine sub control nivelul stresului cauzat de suprasolicitarea de la job, chiar si in perioadele cele mai complicate.

Cu ajutorul lui, devenim mai relaxati, iesim din rutina si incepem sa ne focusam mai mult pe lucrurile pozitive din jurul nostru. In plus, prin intermediul dansului socializam mai mult si, de ce nu, legam chiar si noi prietenii. De asemenea, dansul in cuplu are efecte surprinzatoare pentru relatia dintre parteneri.

Conditia fizica este importanta, indiferent de varsta

E bine sa acordam atentie exercitiilor fizice, la toate varstele. Daca ne antrenam corespunzator organismul, acesta va deveni din ce in ce mai rezistent si ne va proteja impotriva diverselor afectiuni de sanatate. Combinat cu o alimentatie sanatoasa, bogata in vitamine si minerale, dansul poate face minuni si in acest sens.

Diversele stiluri de dans antreneaza anumite parti ale corpului intr-un mod mult mai placut decat sporturile.

Distractia trebuie sa faca parte din viata fiecaruia

E important sa ne facem timp si pentru distractie, deoarece si aceasta contribuie la sanatatea fizica si mentala.

Prin dans ne putem distra si valorifica un hobby in acelasi timp, la fel cum putem si sa socializam in pasi de dans si sa devenim centrul atentiei la petreceri. La scoala de dans Arthur Murray, accentul cade si pe aspectul socializarii, care nu poate lipsi pentru ca procesul de invatare si formare sa fie complet. Studentii leaga noi relatii de prietenie intre ei, dar si cu oameni din exterior, prin intermediul petrecerilor dansante periodice si al evenimentelor organizate in cadrul scolii.

*Informatii oferite de Arthur Murray

Profesorii de la scoala de dans Arthur Murray recomanda dansurile de societate si cursuri de dans pentru a reduce nivelul de surescitare din aceasta perioada. A doua cea mai veche franciza din Statele Unite, brandul Arthur Murray este renumit in intreaga lume si este cea mai extinsa retea de scoli de dans de societate, cu peste 280 de studiouri deschise in 24 de tari. Primul studio Arthur Murray din Romania este deschis din aprilie 2014 la et. 2 al cladirii din str. Nicolae Caramfil nr. 87.