Comunicat de presa

Incepand din 24 noiembrie, cinematografele din Romania vor fi inundate de culoare, muzica si voie buna, odata cu lansarea filmului „Coco”, cea mai recenta animatie Disney-Pixar, a carei actiune se petrece in Mexic - un nou teritoriu explorat de Studiourile Pixar.

Pentru a patrunde deja in atmosfera povestii, in weekendul trecut, Forum Film a invitat vedete si bloggeri, impreuna cu micutii lor, sa participe la un atelier de decorat piñatas. Alaturi de trupa MiniArtShow, Ioana Ginghina, Tily Niculae, Adina Halas, Alice Nastase-Buciuta, Eli Roman (Realitatea TV), Vitalie Cojocari (Pro TV), Livia Graur (Prima TV), Andreea Remetan (Virgin Radio) si blogeri pasionati de cinema, insotiti de copiii lor, s-au amuzat pictandu-se pe fata asemeni simpaticilor scheleti din film si decorand piñatas in cele mai vesele culori.

Despre „COCO”

Filmul spune povestea lui Miguel (Anthony Gonzalez), un baietel care viseaza sa devina un cantaret cunoscut, la fel ca idolul sau, Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt). El incearca necontenit sa isi dovedeasca talentul si, astfel, se trezeste prins in uluitorul si coloratul tinut al Mortilor. Acolo, il intalneste pe fermecatorul pezevenchi Hector (Gael García Bernal). Impreuna, cei doi noi prieteni pornesc intr-o calatorie extraordinara pentru a dezlega misterul ascuns de generatii in familia lui Miguel.

„Coco” este distribuit de Forum Film Romania si are premiera in cinematografele din Romania pe 24 noiembrie 2017, in format 3D, in varianta subtitrata si dublata.

In plus, tot incepand cu 24 noiembrie 2017, doar in cinematografe, in deschiderea animatiei „Coco”, va putea fi vazut si scurtmetrajul „Regatul de gheata: Sarbatori cu Olaf”. Avand patru melodii noi pe coloana sonora, scurtmetrajul de 21 de minute le aduce pe indragitele personaje inapoi pe marele ecran, incluzandu-l pe Olaf (vocea lui Josh Gad), care are o noua misiune, aceea de a strange cele mai frumoase traditii de sarbatori pentru Anna (vocea lui Kristen Bell), Elsa (vocea Indinei Menzel) si Kristoff (vocea lui Jonathan Groff).