Amant dublu - un thriller erotic intens si tulburator

Amant dublu, un thriller erotic in regia lui Francois Ozon, din 10 noiembrie, in cinematografe!

Comunicat de presa

Un thriller erotic intens si tulburator, Amant dublu / L’Amant double este cel mai recent film al regizorului Francois Ozon, cu Jeremie Renier, Marine Vacth si Jacqueline Bisset in distributie. Selectat in Competitia oficiala a Festivalului de film de la Cannes de anul acesta, Amant dublu intra in cinematografele din Romania in 10 noiembrie, distribuit de INDEPENDEN A FILM. Amant dublu a fost prezentat si in cadrul festivalului Les Films de Cannes à Bucarest 2017.

Francois Ozon: Amant dublu, un thriller mental. „Flirtez cu lumea imaginara a personajului“

Chloe, o tanara fragila, se indragosteste de psihanalistul sau, Paul. Dupa cateva luni, cei doi se muta impreuna. Curand Chloe descopera ca iubitul ei ii ascunde voit o parte a identitatii lui.

La granita dintre iubire si hartuire, sex si nevroza, Amant dublu este o calatorie erotica spre partea intunecata a mintii. Cine este de fapt amantul ei? Doar un vis, o dorinta ascunsa sau o dublura malefica?

„Intensitatea subiectiva a primelor 10 minute curge in tot restul filmului. O urmarim pe Chloe intr-un mod linear, creand o tensiune a povestii, folosind elemente de suspans, in timp ce ramanem ancorati intr-o realitate schimbatoare, cu momente de derapaje mentale sau fantasmatice. Asta mi-a permis sa deviez de la o zona pur realista si sa flirtez cu lumea imaginara a personajului. Pericolele exterioare si amenintarile pe care le percepe Chloe scot la suprafata tumultul sau interior. Mi-a placut idea asta“, spune Ozon.

Regizorul lucrase anterior cu Marine Vacth, interpreta lui Chloe, la Jeune & Jolie. La vremea aceea nu se gandise la ea si pentru personajul feminin din Amant dublu. Era prea tanara. Intre timp, actrita s-a maturizat, are un copil, a devenit femeie, spune Ozon. „Aici, Marine este o actrita completa, creaza cu adevarat un personaj. Secretul este in mintea ei, ea cauta cheia sa il elibereze, iar noi suntem exact acolo, cu ea, in aceasta calatorie. Intram in mintea ei, in fanteziile ei, in stomacul ei“, spune Francois Ozon.

Ozon: „Intre cei doi actori era o chimie erotica reala“

Cat despre Jeremie Renier, regizorul spune ca, inainte de a incepe lucrul la Amant dublu, in mintea lui, Jeremie era inca tanarul pe care il intalnise in 1998, la filmarile pentru Criminal Lovers (1999), acesta fiind primul film in care il distribuise pe Renier. A urmat Potiche (2010). „Nu eram convins sa merg cu el la screen tests. Credeam ca nu are inca maturitatea neceseara pentru ce va avea de jucat, insa am fost placut surprins sa descopar ca in acesti ani dobandise forta, virilitate“, povesteste Ozon. “Iar cand a jucat cateva secvente de test cu Marine, era acolo o adevarata chimie erotica intre ei“.