3 lucruri pe care trebuie sa le stii daca vrei sa petreci Craciunul 2017 la cabana

A mai ramas putin peste o luna pana la Craciun.

Daca nu ai decis deja unde iti vei petrece sarbatorile de iarna, ar trebui sa te grabesti. Probabil multe dintre locurile de cazare de la munte sunt deja ocupate, insa, cu putin noroc, vei gasi camere libere.

Pentru un Craciun traditional romanesc si relaxant noi te sfatuim sa alegi o cabana. Cele moderne ofera tot confortul de care ai nevoie. Chiar si asa, trebuie sa te pregatesti pentru situatii neasteptate.

Care sunt cele 3 lucruri pe care trebuie sa le stii, daca vrei un Craciun de vis la cabana:

1. Ia-ti cateva masuri de precautie

Nu stii niciodata ce se poate intampla pe drum. Meteorologii au anuntat o iarna grea, asemanatoare cu cea din 2012, cand sudul Romaniei a fost ingropat la propriu de zapada. Nu spunem ca asta se va intampla de Craciun, insa nu strica sa fii pregatita. Cateva provizii care nu se strica - conserve, cereale, care te pot salva de la foame, daca te prinde viscolul pe autostrada si nu mai poti inainta - pot fi usor depozitate in portbagaj.

Apoi trebuie sa iei in considerare si scenariul in care conditiile meteo sau proasta infrastructura din Romania te lasa fara curent electric. Unul dintre aceste generatoare de curent te pot ajuta in aceasta situatie. Te poti folosi de el si acum, iarna, dar si la vara, atunci cand mergi cu cortul sau la picnic, sa spunem.

Iar daca nu stii care sunt elementele pe care trebuie sa le ai in vedere la achizitionarea unui astfel de produs, nicio problema, iti punem la dispozitie si un ghid care te va ajuta sa faci cea mai inspirata alegere pentru nevoile tale.

2. Imbraca-te in straturi

Probabil ca este un sfat peste care dai des, insa acest lucru nu-l face mai putin valabil. Este foarte eficient sa te imbraci in straturi pe timpul iernii. Astfel niciodata nu iti va fi prea cald sau, dimpotriva, prea frig.

Ia cu tine, asadar, geci groase de iarna, pulovere, bluze cu maneca lunga, tricouri, cardigane, jackete subtiri, blugi, colanti si pantaloni de fas. Nu uita acasa nici cel putin o caciula, esarfele, cel putin o pereche de manusi si niste papuci de casa imblaniti, pe care sa-i porti prin cabana.

Pentru ca bagajul sa nu devina enorm, alege piese vestimentare care pot fi usor purtate de doua ori si care pot fi usor combinate intre ele.

Nu uita acasa nici lotiunea impotriva arsurilor solare, mai ales daca vrei sa schiezi, iar aceasta reteta de mojito iti va tine cu siguranta de cald in serile geroase.

3. Ia cu tine incaltari de munte, confortabile

Incaltarile comode ar trebui sa se regaseasca in orice bagaj pentru vacanta, nu numai in cel pe care-l vei lua cu tine la cabana. Chiar daca vremea iti va permite drumetii lungi sau numai plimbari scurte, este important sa ai cel putin o pereche de pantofi potriviti anotimpului si, bineinteles, muntelui. Excludem din aceasta ecuatie pantofii sport sau tenisii. Risti sa-ti rupi picoarele cu ei la munte, pe zapada.

Nu uita sa pui in bagaj si suficiente sosete de schimb - si mai subtiri, si flausate. Le poti combina usor in acest fel in straturi, daca este foarte frig. Regula cea mai importanta aici: trebuie sa fie calduroase.



Tu ce crezi ca ar mai trebui sa contina bagajul pentru un Craciun la cabana?

Sursa foto: Shutterstock.com