Entertainment la puterea a zecea - daca ar fi sa dam o definite consolelor de jocuri. Desi ai fi tentat sa spui ca acestea sunt preferate doar de copii, ne vedem nevoiti sa te contrazicem si sa iti spunem ca in fiecare adult exista un individ dornic sa experimenteze cateva dintre cele mai amuzante si interactive optiuni pentru relaxare acasa, in fata unui ecran.

O adevarata sursa de distractie, consolele de gaming ofera diverse alternative pentru a petrece timpul alaturi de familie pentru a urmari concerte si filme, dar si ocazia perfecta pentru ca cei mici sa testeze cele mai noi jocuri PC. Din fericire, de Black Friday 2017 platformele Playstation 4, Xbox One si Nintendo sunt la reduceri generoase si preturile mai mici cu cateva zeci de procente.

Un lucru este sigur: oferta pentru jocuri pe televizor este variata. Lucrurile se complica atunci cand trebuie sa alegi consola de jocuri pentru ca fiecare ofera diverse avantaje si dezavantaje. Din fericire, aici venim noi cu cateva propuneri si incercam sa lamurim care este diferenta dintre Xbox One, Playstation si Nintendo.

In plus, am ales cateva dintre cele mai populare variante de console de joc, asupra carora sa te interesezi pentru pretul de Black Friday.

Promotii la console de joc Playstation 4

O consola de jocuri detinuta de Sony, prezenta de foarte multi ani pe piata. Mii de titluri disponibile in sistemul care are doua variante: PS4 Slim si PS4 Pro.

Se poate transforma intr-un cinematograf, dar nu citeste discurile Blu-ray 4K, desi suporta conectare online prin servicii ca Netflix, unde se pot urmari productii intr-un astfel de format - ruleaza foarte bine jocurile.

Consola Sony Playstation 4, 500 GB

O consola de joc cu un aspect lucios, Sony Playstation 4 500 GB, poate fi un cadou impresionant de Craciun. Este facuta sa se integreze cu eleganta in orice incapere. Se livreaza cu un controller wireless DualShock 4 si are 110 jocuri incluse.

Consola Sony Playstation 4 PRO ( NEO)

Foarte apreciata in randul gamerilor, consola Sony Playstation 4 Pro are o capacitate de stocare 1 TB, ceea ce asigura o imbunatatire a puterii si procesarii imaginilor, deci o redare mai clara a jocurilor. Are doua porturi USB frontale si unul suplimentar in spate, daca se doreste conectare la un sistem de tip realitate virtuala. Dispune si de tehnologie HDR si se poate conecta pe platformele Youtube su Netflix.

Console de joc Xbox One la oferta de Black Friday 2017

Suporta 4K, deci sunt suficient de puternice pentru a juca astfel de jocuri, oferind in plus diverse avantaje ca dispozitiv media - sunet Dolby Atmos, canal HDMI.

Sunt marca Microsoft si in principiu folosite exclusiv pentru filme, sporturi si jocuri. Putin mai mari in comparatie cu PS4, cu care au totusi in comun un design interesant.

Consola Microsoft Xbox One 1TB SSHD Elite Bundle

Are carcasa pentru controlerul wireless si spatiu extra pentru jocurile care se incarca cu pana la 20% mai repede. Consola Microsoft Xbox One 1TB SSHD Elite Bundle este compatibila cu Windows 10, permite acces la comunitatea de jucatori din lume. In plus, poti face instant schimbarea intre aplicatii.

Consola Microsoft Xbox One Slim 1TB

Consola Xbox One Slim este extrem de mica si discreta, asa ca se poate integra in orice locuinta, culoara alb facand ca acesta sa aiba un aspect placut, minimalist.

O imbunatatire: sursa de alimentare este inclusa in carcasa, iar controllerul este wirelles si bluetooth. Dispozitivul poate fi configurat astfel incat sa poti porni alte dispozitive - TV, receiver - pentru streaming.

Reduceri la consola de joc Nintendo pentru copii

Este cea mai noua generatie de console de jocuri si se diferentiaza fata de celelalte amintite prin faptul ca este portabila, asa ca o poti lua oriunde cu tine. Asta nu inseamna ca nu o poti conecta si la TV. Este cea mai ieftina varianta ca pret, iar producatorul japonez incearca sa tina pasul cu noutatile lansand recent sistemul Nintendo Switch, un hibrid performant.

Consola Nintendo NEW 3DS XL Orange Black

O consola super interesanta si cu un colorit foarte fain, Nintendo NEW 3DS XL Orange Black are optiunea de 3D care este stabil si ajusteaza imaginile in functie de unghiul de privire.

Timpul de raspuns este de doar 15 secunde, iar puterea este imbunatatita gratie procesorului. Transferul se face rapid, navigarea pe internet usor si poti face poze incredibile.

Consola Nintendo SWITCH Joy-Con Neon Red Neon Blue

O combinatie de culori foarte cool, pe care copiii o vor adora. Poti experimenta atat jocuri cu un singur jucator, cat si altele cu multiplayer. Rezolutia jocului Nintendo Switch Joy-Con Neon este de 720 pixeli, livrarea se face cu doua controllere.

Noi ne-am facut datoria. Iti mai facem un singur avertisment: jocurile pe TV creeaza dependenta, dar sunt incredibil de distractive, mai ales ca activitate de familie.

Sursa foto: main pixabay/ articol eMAG