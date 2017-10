De Halloween, copiii se distreaza la Veranda Mall

Atelier cu decoratiuni de Halloween, vrajitoare si fantome, concursuri, dar si povesti de groaza sau fotografii in decoruri tematice - toate vor face parte din programul de Halloween al centrului comercial.

Martea aceasta, intre orele 17:00 – 21:00, Veranda Mall invita copiii la un program special de Halloween, cu workshop-uri si ateliere tematice, organizate la locul de joaca de la nivelul 1.

Atelier cu decoratiuni de Halloween, vrajitoare si fantome, concursuri, dar si povesti de groaza sau fotografii in decoruri tematice - toate vor face parte din programul de Halloween al centrului comercial.

Dupa-amiaza „de speriat”, cu ateliere si workshop-uri de Halloween

intr-un decor cu felinare, scheleti, vrajitoare, baloane sau ghirlande in forma de dovleac, de Halloween, la Veranda Mall va fi distractie pentru toata lumea. Evenimentele vor incepe de la ora 17:00, cu o sesiune de facepainting, in care un artist va picta monstri, fantome sau vampiri pe fetele copiilor, pentru a-i introduce in atmosfera povestilor inspaimântatoare. Cei care viziteaza mall-ul de Halloween se vor putea fotografia intr-un decor infricosator, special amenajat pentru aceasta ocazie.

Pentru a intra si mai mult in spiritul de Halloween, de la ora 18:00, cei mici sunt invitati sa se adune in coltul povestilor de groaza, pentru a asista la atelierul de lectura creativa cu povesti specifice, cum ar fi „Hansel si Gretel” sau „Vrajitorul din Oz”. Copiii vor fi implicati activ in lectura povestilor prin jocuri de rol, invatare de cuvinte noi, dar si elemente surpriza.

Seara vor avea loc ateliere de creatie si workshop-uri unde, de la ora 19:00, cei prezenti vor putea invata cum sa construiasca decoratiuni de Halloween pe care le vor putea lua ulterior acasa. Cei mai indrazneti vor fi provocati sa decoreze maturi pentru vrajitoare, iar cele mai originale creatii vor fi premiate.

