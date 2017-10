Top destinatii in care sa-ti iei prietenii la drum in minivacanta de 1 Decembrie!

Anul 2017 a pus in calendar 14 zile libere iar urmatoarele pe lista sunt strans legate intre ele: 30 noiembrie, Sfantul Andrei, si 1 decembrie, Ziua Nationala. Pentru ca cele doua zile pica intr-o joi si, respectiv, intr-o vineri, specialistii momondo.ro au fost curiosi sa afle pe unde cutreiera calatorii romani de Ziua Nationala si iti dezvaluie care sunt top 10 cele mai cautate destinatii. In plus, daca inca mai stai pe ganduri, acestia iti dau o mana de motive pentru care sa pornesti impacat spre descoperirea Europei in minivacanta de 1 decembrie.

1. Roma, Italia

Roma este cea mai cautata destinatie pentru weekendul prelungit de la finalul lunii noiembrie. Incepand cu arhitectura, brevetul de necontestat al unei istorii unde s-au perindat cateva dintre cele mai mari imperii ale lumii, Roma include 12 dintre cele 45 de situri italiene incluse in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Pantheonul, Colosseumul, Treptele Spaniola, Piata San Pietro si Piata Navona sunt toate locuri de vizitat. Unii dintre cei mai faimosi creatori renascentisti au marcat teritoriul cu opere din toate domeniile. Mancarea si bautura fac ca nici macar sa nu fi constient de cata italiana cunosti: pasta, pizza, spaghetti, quattro formaggi, quattro stagioni, tagliatelli, al dente, lasagna, cannoli, limoncello, aperol sau prosecco.

2. Barcelona, Spania

O plimbare in capitala Cataloniei este pe locul al doilea in cautari pentru acest final de an. Incearca sa ajungi la cat mai multe dintre semnele pe care aceasta le-a lasat in pretioasa-i trecere prin viata (Sagrada Familia, Casta Batlló, Parcul si Palatul Guell sau parcul La Ciutadella), dar oricat de marginit ti-ar fi timpul, nu uita sa iei cel putin o gustare in Mercado de la Boquería. Pentru o cafea, mergi in cafeneaua Els Quatre Gats, un loc facut faimos in perioada modernista de catre artistii care obisnuiau sa-i calce pragul (Pablo Picasso, Antoni Gaudí, Julio González si Rubén Darío).

3. Berlin, Germania

Chiar daca va fi decembrie si vei fi in Germania, tot e de pus pe lista sa faci o plimbare prin Tiergarten („marea gradina zoologica”), cel mai mare parc din Berlin. Aici poti admira inalta Coloana aurie a Victoriei si poti urca pana in varf pentru a-ti incepe explorarea cu o imagine completa asupra orasului. Mergi mai la est, pe Straße des 17. Juni care taie parcul in doua, fix pana la Poarta Brandenburg, un simbol berlinez recunoscut in toata lumea. Cel putin o cina poti servi in Die Turnhalle, aproape de centru, intr-o locatie impresionanta, cu un tavan ce se inalta la 7 metri de sol si cu o incapere care adapostea, candva, o fosta sala de gimnastica.