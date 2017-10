Tehnicile prezentate de dr. Peale va vor ajuta sa aduceti un plus de energie in existenta voastra si sa dobanditi impulsul de care aveti nevoie pentru a va realiza toate dorintele si sperantele.

Cartea "Forta gandirii pozitive" este disponibila pe site-ul Libris.ro

Norman Vincent Peale, „Predicatorul de milioane“, este unul dintre cei mai mari oratori crestini ai secolului al XX-lea. Teolog de renume mondial, specializat in probleme motivationale, dr. Peale este autorul a 46 de carti, inclusiv a bestsellerului international Forta gandirii pozitive. Pentru contributiile sale din domeniul teologiei, Norman Vincent Peale a primit, in 1984, de la presedintele Ronald Reagan „Medalia Prezidentiala a Libertatii“ (cea mai inalta distinctie care poate fi acordata unui civil in SUA).

Forta gandirii pozitive este o demonstratie a puterii credintei — un bestseller extraordinar care a ajutat milioane de barbati si de femei sa aiba o viata fericita, plina de satisfactii si impliniri.

Tehnicile prezentate de dr. Peale va vor ajuta sa aduceti un plus de energie in existenta voastra si sa dobanditi impulsul de care aveti nevoie pentru a va realiza toate dorintele si sperantele.

Veti invata astfel sa credeti in voi insiva si in tot ceea ce faceti, sa deveniti mai puternici si mai motivati, sa obtineti forta necesara pentru a va atinge obiectivele, sa va imbunatatiti relatiile de natura personala si pro­fesionala si sa preluati controlul asupra propriilor vieti.

Norman Vincent Peale (1898–1993), autorul a 46 de carti, a fost un reputat orator specializat in probleme motivationale, cunoscut in lumea intreaga sub numele de „Predicatorul de milioane“.

A fost cel dintai sustinator al teoriei „gandirii pozitive“ si a scris mai multe carti pe aceasta tema, care au devenit bestselleruri internationale. Una dintre ele este Forta gandirii pozitive, vanduta in peste 20 de milioane de exemplare si tradusa in 41 de limbi.

Activitatea profesionala a lui N.V. Peale s a intins pe sase decenii, incluzand, fapt fara precedent, o perioada de cincizeci si doi de ani ca pastor principal al Bisericii Marble Collegiate, din New York. Este fondatorul Institutului pentru Religie si Sanatate, o clinica de psihiatrie care are la baza terapia prin religie, si al revistei Guideposts, care a avut un tiraj de peste patru milioane de exemplare.

Pentru contributiile din domeniul teologiei, Peale a primit, in 1984, de la presedintele Ronald Reagan „Medalia Prezidentiala a Libertatii“ (cea mai mare distinctie care poate fi acordata unui civil in Statele Unite).