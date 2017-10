De cati bani ai nevoie ca sa calatoresti in Romania? Dar in strainatate?

Comunicat de presa



Planificarea bugetului este unul dintre principalele subiecte atunci cand discutam de pregatirea unui city break sau a unei vacante de mai multe zile. Aproximativ 60%1 dintre romani anticipeaza cheltuieli aproximative pentru intreaga calatorie, calculand inclusiv transportul si mancarea. Pentru a da o mana de ajutor celor vor sa puna pe hartie cheltuieli posibile pentru urmatoarea calatorie, specialistii momondo.ro au studiat costurile de baza pentru un concediu in 50 cele mai populare destinatii2 si au facut o clasificare a celor mai scumpe si mai ieftine tari in comparatie cu Romania.

Daca ne gandim la un cos de cumparaturi din vacanta ca la un indicator relativ care prezinta investitia financiara pentru bunuri si servicii necesare, consumate de obicei in concediu, atunci ne referim la costul unor produse alimentare, al transportului, al mancarii si bauturii consumate in cafenele si restaurante la destinatie.

„Conform datelor momondo, 28% dintre calatorii romani prefera sa faca economii la mesele si gustarile din timpul vacantei si 18% la transport dupa ce au ajuns la destinatie. Comparand bugetul de care avem nevoie pentru a acoperi aceste cheltuieli in diferite tari putem implicit vedea care este bugetul necesar pentru o calatorie in Romania fata de cel pentru o calatorie in strainatate pentru aceleasi servicii. Aceasta perspectiva ne ajuta sa planificam mai bine o calatorie in tara sau in strainatate si, totodata, sa nu renuntam la confort sau la placerile de moment din vacanta", spune Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.

Top 5 destinatii scumpe si ieftine pentru calatorii

Rezultatele analizei arata ca bugetul aproximativ pentru acoperirea acestor cheltuieli de baza in vacanta in Romania este putin peste 200 de lei. Comparativ cu aceasta suma, cea mai scumpa tara pentru calatorii romani a devenit Islanda, unde costul pentru aceleasi produse este de patru ori mai mare. Pe lista primelor cinci cele mai scumpe destinatii se numara Elvetia, tarile scandinave si Luxemburg.

Tarile cele mai convenabile ca pret sunt Ucraina, India si Tunisia. in functie de distanta pe care fiecare in parte este dispus sa o parcurga si de interesul fata de o cultura diferita sau mai degraba similara, toate aceste trei destinatii permit relaxare si descoperirea culturii locale la costuri asemanatoare, cu aproape 36% mai mici decat in Romania.