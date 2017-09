The Square, castigatorul Palme D'Or, Cannes 2017 - acum si in cinematrografe

Comedia satirica The Square, in regia lui Ruben Östlund, filmul care a castigat anul acesta Palme D’Or-ul la Festivalul de la Cannes, intra in cinematografele romanesti din 20 octombrie, distribuit de Independenta Film.

Povestea

Christian este un respectat curator al unui muzeu de arta contemporana. Divortat, dar tata devotat a doi copii, conduce o masina electrica si sprijina cauze nobile. Expozitia sa, The Square / Patratul, este o instalatie care invita trecatorii sa mediteze la altruism si la responsabilitatea pe care o au ca fiinte umane. Uneori, insa, este dificil sa traiesti conform propriilor tale principii: raspunsul prostesc al lui Christian la furtul telefonului sau il arunca intr-o serie de situatii jenante. intre timp, agentia de PR a muzeului creaza o campanie neasteptata pentru The Square. Feedbackul este coplesitor si il arunca atat pe Christian, cat si muzeul, intr-o criza existentiala.

Ruben Östlund despre The Square

“Am vrut sa fac un film elegant, cu elemente vizuale care sa provoace si sa delecteze spectatorii. Tematic, este un film despre responsabilitate si incredere, bogati si saraci, putere si slabiciune. Despre credinta in individ, care creste, versus cea in comunitate, care incepe sa dispara. Un film despre lipsa de incredere in stat, in media si in arta.”