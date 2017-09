Incepe Noaptea Alba a Filmului Romanesc - vezi programul!

In cadrul evenimentului, publicul va putea savura filme in avanpremiera si premiera, cu invitati speciali la finalul proiectiilor.

Comunicat de presa

Pe 22 septembrie, filmele bune romanesti fac Noapte Alba in Bucuresti si Cluj. Intr-o singura noapte, in 8 locatii - sali de cinema si locuri neconventionale, spectatorii vor putea urmari aproximativ 40 de filme de fictiune si documentare de lung si scurt metraj, in proiectii speciale sau in premiera si avanpremiera.

Noaptea Alba a Filmului Romanesc va avea loc la Cinema Muzeul taranului, Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie, Cinema Gloria, J’ai Bistrot, Deschis Gastrobar, Unteatru si Gradina cu Filme. Simultan cu proiectiile din Bucuresti, in Cluj, la Cinema Victoria vor rula 3 filme, incepand cu 22:30.

In cadrul evenimentului, la Cinema Elvire Popesco, publicul va putea savura filme in avanpremiera si premiera, cu invitati speciali la finalul proiectiilor. Programul incepe cu Perfect sanatos, al cincilea lung metraj al regizoarei Anca Damian, un thriller despre maturizarea care se produce in fata pierderii.

Tot la Elvira Popesco are loc premiera peliculei Un pas in urma serafimilor, debutul in lung metraj al regizorului Daniel Sandu. Filmul spune povestea lui Gabriel, un adolescent care isi doreste sa devina preot si intra intr-un seminar teologic ortodox. Initial incearca sa se adapteze mediului, dar sistemul corupt si abuziv ii invata pe elevi ca minciuna, furtul, manipularea si tradarea sunt aptitudini pe care trebuie sa si le insuseasca pentru a rezista in seminar. in rolurile principale se regasesc actorii stefan Iancu si Vlad Ivanov.

Filmul-surpriza, avanpremiera, este programat pentru ora 23:00, iar publicul se va intalni la finalul proiectiei cu realizatorii.

Dupa miezul noptii, de la 00:45, spectatorii vor putea vedea in avanpremiera lungmetrajul Marita (r. Cristi Eftime), un road-movie cu imaginea semnata de Luchian Ciobanu, avandu-i in distributie pe actorii Alexandru Potocean, Adrian Titieni, Lucian Iftime, Victoria Cocias, Andrei Hutuleac, Bogdan Dumitrache si Ana Ciontea. Intrarea este libera.

12 povesti scurte din selectia TIFF se pot savura la Deschis Gastrobar, printre acestea regasindu-se Broken (r. Alex Mironescu), Date Night (r. Stela Pelin), Chers Amis (r. Valeriu Andriuta) si Farul (r. Ionut Gaga).

Gradina cu Filme Creart va gazdui cele doua proiectii-tribut de anul acesta: Padureanca (r. Nicolae Margineanu, 1986) si 100 de lei (r. Mircea Saucan, 1973), in timp ce proiectia aniversara California Dreamin (Nesfarsit) se va desfasura in aer liber la Cinema Muzeul taranului Roman.