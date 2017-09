Radhu, romanul faimos in America Latina, aduce in prim plan, inca o piesa din Mexic!

Radhu, singurul cantaret de cumbia din Romania, romanul faimos in America Latina, aduce in prim plan, inca o piesa din Mexic! De data aceasta o balada de dragoste, o piesa de telenovela, avand la baza o poveste de dragoste care se termina!

“Am ales piesa <<El Final>> pentru aceasta toamna, o piesa mai lenta, un final de vara si multi indragostiti se pot regasi in aceast cantec, atat in Mexic, cat si la noi in Romania!" , spune Radhu.

Genul lui muzical este foarte apreciat in Romania, dar mult mai cautat in afara tarii. Radhu a debutat de la 12 ani cu melodii de dragoste, gen cu care rezoneaza cel mai bine.

Asculta noul single Radhu: