Cel mai mare eveniment de street food din Europa de Est are loc la Bucuresti, 7 - 10 septembrie

Capitala gazduieste in acest an cel mai mare carnaval de street food din Europa de Est: un adevarat spectacol de street food, street art si muzica.

Comunicat de presa

In perioada 7 – 10 septembrie va avea loc, la Romexpo, cel mai mare eveniment de food din Europa de Est - Bucharest Street Food CARNIVAL, o explozie a gusturilor, aromelor, ritmurilor si culorilor dedicata artei stradale si gastronomiei.

A doua editie a Bucharest Street Food Festival - The Carnival, cel mai mare eveniment de street food din Europa de Est, reuneste aproape 100 de comercianti de mancare, cei mai multi adunati vreodata din Romania si se plaseaza astfel pe harta celor mai renumite festivaluri de mancare europene.

„In septembrie 2016, am organizat cel mai mare festival de street food din Romania, un eveniment - spectacol ce a imbinat conceptul de „mancare stradala”, foarte popular in multe dintre marile capitale ale lumii, cu atmosfera concertelor live. Anul acesta, avand in spate experienta a peste 10 festivaluri dedicate street food-ului organizate in toata tara, ne intoarcem la Romexpo cu un concept mai amplu si mai spectaculos. Dupa atatea festivaluri, este momentul unui Carnaval! Cu o suprafata dubla fata de cea alocata anul trecut festivalului bucurestean de street food, cele mai apreciate food truck-uri din Romania, zeci de artisti locali si internationali, trei scene dedicate artistilor stradali din intreaga Europa si demonstratii culinare sustinute de cei mai cunoscuti chefi romani, credem ca The Carnival va pune Bucurestiul pe harta manifestatiilor de street food remarcabile din lume”, a declarat Florin Itu, organizator Bucharest Street Food Carnival .

Un concept unic in Romania, Carnavalul vine in continuarea festivalului Bucharest Street Food Festival de anul trecut, fenomenul The Carnival va avea un spatiu de desfasurare de doua ori mai mare ca anul trecut, dar si zeci de spectacole culinare, artistice precum si concerte live. Participantii vor avea la dispozitie peste 20 de zone de relaxare, activitati dedicate copiilor, cea mai mare selectie de burgeri din Romania (Burger Arena), cea mai mare varietate de deserturi (Dessert Island), dar si preparate specifice din peste 10 bucatarii internationale.

Toti bucurestenii care vor sa experimenteze mixul de influente gastronomice asiatice, chinezesti, nemtesti, turcesti, sarbesti, japoneze, hawaiiene, indiene, mediteraneene, frantuzesti sau romanesti, intr-o atmosfera cu ritmuri urbane si influente etno, rock sau alternative, asigurate de concertele live ale trupelor internationale si nationale (Club des Belugas, N.O.H.A, Touch & Go, Subcarpati, Vama, Macanache, Phunk B, Jurjak, Les Elephants Bizarres, Cred Ca Sunt Extraterestru) sunt asteptati sa se alature fenomenului The Carnival intre 7 si 10 septembrie, pe aleea din fata Pavilionului Central de la Romexpo.

Toate zonele au fost special amenajate pentru a oferi participantilor o experienta completa si inedita, unica in peisajul bucurestean de entertainment.

Pentru mai multe informatii despre eveniment si program detaliat, va invitam sa vizitati pagina de Facebook www.facebook.com/BucharestStreetFoodFestiva.