Planificarea online a calatoriei, o optiune utilizata la nivel global, inclusiv in Romania

Comunicat de presa

Romania este printre primele tari din Europa la viteza de acces la Internet iar, cand vine vorba de planificarea unei calatorii, acesta este un avantaj daca luam in calcul accesul calatorilor romani la serviciile de turism online. Conform unui studiu realizat de momondo in 2017, planificarea online a vacantei este o optiunea populara in randul calatorilor din intreaga lume. Romanii cauta, la randul lor, idei de vacanta in online: jumatate dintre calatorii romani isi planifica vacanta prin intermediul site-urilor dedicate calatoriilor.

Suntem conectati aproape 24/24 la tot ce se intampla in jurul nostru si dincolo de granitele tarii. Ne informam, lucram, planificam intalniri sau facem schimb de impresii cu familia si prietenii, facem cumparaturi, ascultam muzica sau ne relaxam la un film. Toate acestea sunt mai accesibile ca oricand cu ajutorul unei conexiuni la Internet. Totodata, atunci cand planificam o calatorie de business sau o vacanta o cautare rapida in online ne pune la dispozitie informatiile de care avem nevoie.

Site-urile de calatorie, la fel de importante in planificarea vacantei ca sfaturile familiei sau prietenilor

Potrivit studiul realizat in randul a aproximativ 25.000 de respondenti din 23 de tari la nivel global, in medie 45% dintre calatori cauta inspiratie pentru vacanta de la prieteni sau familie, 39% de pe site-urile de calatorie si 24% iau decizii din informatiile primite din retelele sociale si, in egala masura, prin agentiile de turism.

Calatorii romani consulta in aceeasi masura parerile familiei sau colegilor (54%) despre vacanta asa cum cauta inspiratie in online, pe site-urile de calatorii (50%). Popularitatea serviciilor online specializate in calatorii arata faptul ca romanii urmaresc cu interes piata furnizorilor ofertelor de calatorie la nivel global si, totodata, ca doresc sa isi planifice calatoriile in mod independent, alegand oferta care se potriveste cu propriile asteptari. La scara europeana, printre cei mai multi utilizatori ai site-urilor de calatorie vin din Italia (51%), Turcia (49%), Spania (46%), Portugalia (43%), Olanda (42%). La nivel global, brazilienii (54%) si chinezii (52%) se informeaza cu ajutorul site-urilor de calatorie.

Accesul rapid la diverse si independenta, important pentru toate varstele

Cand vine vorba de perceptia locala, atat femeile, cat si barbatii din Romania acceseaza in egala masura site-urile de calatorie. Desi am fi tentati sa credem ca tinerii sunt cei care se raporteaza la recomandarile gasite pe Internet, mai mult de jumatate dintre romanii care au din ce in ce mai mult ca reper site-urile specializate de calatorie au varsta cuprinsa intre 36 si 55 de ani (54%), fiind urmati de cei cu varsta de pana la 65 de ani (53%) si de 40% dintre tinerii intre 18 si 22 de ani.