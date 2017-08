Selfie-uri sau fotografii cu mancare: ce iti face prietenii mai fericiti in retelele sociale?

Comunicat de presa

Romanii urmaresc cu interes postarile din vacanta ale prietenilor din retelele sociale si se bucura mai ales atunci cand vad in news feed fotografiile acestora din calatorii. Pe de alta parte, prea multe selfie-uri si fotografii cu mancare ii deranjeaza. La aceste concluzii au ajuns specialistii motorului de cautare momondo, in urma unui studiu initiat in randul a 24.700 de persoane din 23 de tari ale lumii.

Potrivit statisticilor, in medie 38% dintre calatorii participanti la studiu posteaza fotografii din vacanta, 24% scriu impresii si 13% incarca materiale video pe retelele sociale (Facebook, Instagram, Twitter).

In Romania, cei care posteaza fotografii sunt mult mai multi – 52% –, de actualizarea postarilor in scris se ocupa 24% dintre calatorii romani iar 15% prefera sa incarce inregistrari video. De altfel, rapiditatea cu care ne-am obisnuit sa primim si sa oferim informatii poate explica aceste preferinte: ca un material video sa fie cat mai apreciat in online e nevoie de mai mult timp pentru editare, timp in care am putea sa vizitam un muzeu, sa facem baie in mare sau, in fond, sa descarcam numeroase fotografii. Astfel ca, printre respondentii din Romania, exista si calatori (29%) care aleg sa se deconecteze complet pe timpul vacantei si sa nu posteze nicio impresie in retele sociale.

Cine posteaza cel mai mult din vacanta

Conform studiului, barbatilor si femeilor din Romania le place in aceeasi masura sa publice fotografiile facute pe durata concediului: 55% dintre femei si 49% dintre barbati posteaza astfel de fotografii pe retele sociale pentru a starni admiratia prietenilor virtuali.

De altfel, stereotipul conform caruia tinerii dedica mai mult timp si energie internetului este infirmat de catre romanii participanti la studiu: calatorii cu varsta cuprinsa intre 18 si 22 de ani (60%) isi actualizeaza profilurile online cu fotografii din vacanta la fel de mult ca cei cu varsta intre 23 si 35 de ani (59%). in plus, decalajul dintre generatii nu este unul mare: cei cu varsta cuprinsa intre 36 si 55 de ani (48%), dar si cei de pana in 65 de ani (41%) posteaza in online fotografii din vacanta.

Comparativ cu respondentii din alte tari, romanii sunt printre cei mai activi utilizatori ai retelelor sociale pe durata concediului. La nivel eu ropean, doar calatorii din Turcia se apropie de acelasi grad de utilizare a retelelor sociale, postand in principal fotografii (64%). La nivel global, cei mai activi turisti sunt chinezii: 65% posteaza fotografii, 32% incarca materiale video si 45% posteaza texte despre experientele traite – ascesta fiind cel mai mare indicator din toate tarile care au participat la studiu. La polul opus, cei mai stricti turisti in acest context sunt nemtii si austriecii – mai mult de jumatate (51%) dintre respondentii din aceste tari refuza sa isi actualizeze profilul online cand sunt in vacanta.