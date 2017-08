Nebune de fericire, o comedie dramatica despre libertate si bucuria de a trai fiecare zi la maxim

Comunicat de presa



Povestea prieteniei imprevizibile si emotionante intre doua fugare in cautarea iubirii, Nebune de fericire / La pazza gioia, cel mai recent film al regizorului italian Paolo Virzi, a rulat cu sala plina la avanpremiera de la Elvira Popescu.

Comedia dramatica a fost prezentata in premiera anul trecut la Festivalul de film de la Cannes, in cadrul sectiunii Quinzaine des realisateurs si este castigatoarea Premiului publicului la Festivalul de la Valladolid, din Spania, in 2016. Nebune de fericire a rulat in Romania pentru prima data la TIFF, anul acesta si este distribuit de Independenta Film.

Povestea

Nebune de fericire este povestea a doua femei total diferite care ajung sa se apropie intr-un context mai putin obisnuit: in timp ce sunt internate la un sanatoriu de psihiatrie din Toscana.

Beatrice are o imaginatie bogata si vorbeste incontinuu. Se vede o contesa miliardara si ii place sa creada ca are liderii globali la picioare. Donatella este o tanara introvertita, fragila, cu trupul acoperit de tatuaje, prizoniera a propriului mister. Amandoua sunt paciente la Villa Biondi, o clinica psihiatrica progresva, dar care isi supravegeaza cu atentie oaspetii.

Noul film al lui Paolo Virzi este despre prietenia imprevizibila si emotionanta dintre cele doua femei ce evadeaza din clinica psihiatrica in care sunt internate, pentru a cauta iubirea si fericirea intr-o casa de nebuni fara acoperis: lumea “de afara“ a oamenilor “sanatosi la cap“.

Cu accente de comedie nebuna de vara, Nebune de fericire le reuneste in distributie pe Micaela Ramazzotti, Valeria Bruni Tedeschi si Valentina Carnelutti.

Filmul a mai fost selectat la festivalurile de la Varsovia si Chicago, in 2016 si a intrat in cinematografele din Romania weekendul trecut, in 28 iulie.