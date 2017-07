Aventura SF la inaltime in filmul Turnul intunecat

Mai sunt si alte lumi in afara de cea in care traim, sustine Stephen King, creatorul The Dark Tower / Turnul intunecat - un multi-univers in care cotidianul coexista cu supranaturalul.

Comunicat de presa

Mult-asteptata ecranizare dupa cunoscuta fictiune “The Dark Tower” a scriitorului american Stephen King se va dezvalui curand publicului cinefil din lumea intreaga. Combinand diverse genuri, precum actiune, aventura, fantasy, SF, horror si western, “The Dark Tower” / “Turnul intunecat”, o productie Weed Road Pictures prezentata de Columbia Pictures, MRC si Imagine Entertainment, se va lansa simultan in cinematografele din Romania si SUA vineri, 4 august 2017.

Mai sunt si alte lumi in afara de cea in care traim, sustine Stephen King, creatorul „The Dark Tower” / “Turnul intunecat” - un multi-univers in care cotidianul coexista cu supranaturalul. Eterna confruntare dintre bine si rau capata aici noi valente: Roland Deschain (interpretat de Idris Elba) este ultimul dintr-o pleiada de vajnici pistolari care au jurat sa mentina pacea si sa apere cu pre ul vie ii Turnul, elementul de echilibru ce tine lumea laolalta.

La randul sau, Walter O’Dim alias Omul in negru (Matthew McConaughey), chintesenta raului, vrea sa instaleze haosul in toate lumile cunoscute, iar pentru a reusi, este suficient sa doboare Turnul. Cei doi poarta o nesfarsita lupta, iar de deznodamantul acesteia depinde insasi soarta omenirii. Miraj sau realitate, confruntarea Pistolarului cu Omul in negru i se arata in vise unui baiat de 14 ani din New York, singurul care ar putea inclina balanta. Dar va reusi el oare sa patrunda in cealalta dimensiune? Aflam din 4 august a.c., la cinema, in 95 minute de aventuri western SF.

Redactarea celor opt volume din seria “The Dark Tower” s-a intins pe parcursul intregii cariere a lui King, iar Lumea de mijloc si Turnul intunecat reprezinta chiar elementul central al universului sau fictiv. Povestea a inspirat milioane de cititori din lumea intreaga, printre care si danezul Nikolaj Arcel, pe atunci un baie el. Tocmai pasiunea pentru universul lui King avea sa-i aduca, mai tarziu, lui Arcel rolul de regizor al primei ecranizari dupa The Dark Tower, dar si provocarea de a reda cat mai fidel amestecul de real si fantastic specific autorului – misiune deloc usoara, considerand prestigiul operei si asteptarile fanilor.