Andre Rieu si Orchestra Johann Strauss in concert aniversar

Comunicat de presa

Grand Cinema & More invita iubitorii de muzica si spectacol la unul dintre cele mai asteptate evenimente ale verii – concertul lui André Rieu de la Maastricht va putea fi urmarit pe 22 si 23 iulie. Transmisiunea este completata de filmari exclusive pentru publicul din cinematografe.

Concertul sustinut anual de André Rieu in orasul sau natal, Maastricht, capata anul acesta o noua semnificatie, marcand 30 de ani de la infiintarea Orchestrei Johann Strauss. Despre acest proiect, artistul isi aminteste ca a pornit cu 12 membri, alaturi de care tinea repetitii in salile de curs ale unei scoli primare, ajungand, astazi, sa cante alaturi de 60 de muzicieni pe unele dintre cele mai mari scene ale lumii.

„Credem ca astfel de evenimente sustin cel mai bine convingerea noastra, aceea ca cinematograful nu este doar despre filme. Cand vorbim despre André Rieu, cu atat mai mult despre concertul lui de la Maastricht, vorbim despre spectacol, despre muzica, dublata de charisma artistilor si de emotia acelui loc, transmise exact asa cum sunt – reale, autentice in toate colturile lumii. Inclusiv aici, la Grand Cinema & More”, a declarat Simona Manea, Entertainment Business Unit Marketing Director.

Desfasurat in decorul medieval din piata centrala a orasului Maastricht, evenimentul ofera o experienta muzicala completa, emotionanta si plina de umor in acelasi timp. Gazda va fi, si de aceasta data, Ciharlotte Hawkins, care, la sfarsitul concertului, va oferi un interviu cu artistul exclusiv pentru publicul din cinematografe. Concertul va putea fi urmarit si in cinematografele din tara, distribuit de Grand Cinema & More.

Biletele au fost deja puse in vanzare si sunt disponibile la casele de bilete sau online, pe www.grandentertainment.ro.