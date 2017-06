De ce sunt copiii innebuniti dupa kendama si spinner fidget? Se intorc la simplitate!

Tehnologia avanseaza rapid pana in punctul in care beneficiarul ei se plictiseste si vrea sa se intoarca pentru un timp la jocurile simple, care sa nu ii solicite atat de mult.

Chiar daca tehnologia a avansat foarte repede, iar jocurile au ajuns pana in punctul in care simuleaza practic realitatea inconjuratoare, copiii din ziua de azi tind sa se intoarca la simplitate. Acestea este motivul pentru care vanzarile pentru Kendama si Spinner Fidget au explodat pe piata din Romania, de la inceputul anului.

Iulian Ghisoiu, directorul BeKid.ro, magazin online din Romania pentru bebelusi si copii - afirma ca, de la inceputul acestui an, a vandut cateva mii de kendama si spinner fidget, iar cei mai multi copii au cumparat aceste jucarii deoarece s-au plictisit de tehnologie si vor sa se intoarca la simplitate, la antrenarea coordonarii minte-maini. Surprinzator este ca nu doar copiii se bucura de aceste jucarii, ci si adultii.

“In materie de jucarii – si nu numai – trendul este intotdeauna sinusoidal, iar cei mai multi advertiseri stiu asta. Asa a fost intotdeauna. Tehnologia avanseaza rapid pana in punctul in care beneficiarul ei se plictiseste si vrea sa se intoarca pentru un timp la jocurile simple, care sa nu ii solicite atat de mult. Acesta este motivul pentru care au avut succes jocuri precum FarmVille, AngryBirds, MineCraft si, mai nou, kendama sau spinner fidget. Acum este febra celor doua jucarii, dar nu va dura o vesnicie. Istoria ne-a aratat ca orice intoarcere la simplitate va continua cu intoarcerea la complexitate, iar la un moment dat copii vor incepe sa cumpere din nou jocuri complexe, specifice nivelului actual de evolutie tehnologica. Pana atunci trebuie sa ne bucura, noi, ca parinti, ca datorita acestor doua jucarii haioase, ii putem tine pe cei mici, pentru o vreme, departe de telefonul mobil sau de calculator”, declara Iulian Ghisoiu.