VIDEO: Mihail a lansat un clip nou!

“Who You Are” este o piesa la care Mihail a lucrat intens in ultimele luni si despre care a povestit:

“Este inspirata din diferite momente din viata, atunci cand faci un pas inapoi si incerci sa asimilezi ceea ce se intampla in jurul tau. Ultimul an pentru mine a fost o perioada de regasire, in care am incercat sa descopar cine am devenit eu si daca-mi place aceasta persoana”

Videoclipul este marcat de un dans cu sinele, o redescoperire ce vine in completarea mesajului piesei.

Clipul este filmat intr-un peisaj idilic, in apropierea orasului Cluj Napoca de catre Dima Dimov, (“Simt ca ne-am indepartat”), locatia fiind considerata de artist esentiala pentru “povestea” acestui single..

Cu un refren care iti ramane intiparit pe buze si pe care il vom fredona cu bucurie in aceasta vara, piesa este puternic accentuata de “rabufnirile” vocale ale lui Mihail atat de apreciate de fani.

Muzical, “Who You Are” reuseste sa ne transpuna intr-o calatorie cu ajutorul influentelor indie-britanice, a carei destinatie finala este sinceritatea cu noi insine.

Mihail s-a facut remarcat odata cu lansarea hitului “Ma ucide ea” care a fost ascultata de peste 50 de milioane de ori pe YouTube si a ocupat primul loc in cele mai importante clasamente muzicale, Pentru el, arta este un stil de viata, n afara muzicii dedicandu-se si pasiunii sale pentru picture si fotografie. « Who You Are » marcheaza inca un capitol din povestea sa pe care o impartaseste cu publicul asa cum a facut-o de fiecare data: cu gratitudine si sinceritate.