Cealalta parte a sperantei - filmul castigator al Ursului de Argint, Berlinale 2017

Cel mai recent film al regizorului finlandez Aki Kaurismaki, Cealalta parte a sperantei / The Other Side of Hope / Toivon Tuolla Puolen, este o comedie foarte actuala si a avut premiera in cinematografele romanesti in ziua de 26 mai.

Castigator al Ursului de Argint pentru Cel mai bun regizor la Berlinale, anul acesta, lungmetrajul este adus in Romania de Independenta Film si spune povestile unui tanar refugiat sirian si ale unui finlandez, fost agent de vanzari, azi carciumar si jucator de poker, ale caror drumuri se intersecteaza in jungla de asfalt numita Helsinki. Fiecare vrea partea sa de speranta. Aki Kaurismaki semneaza si scenariul filmului.

Povestea

Cele doua povesti se intersecteaza din intamplare la minutul 40 al filmului. Prima, a lui Khaleb (interpretat de Sherwan Haji), un tanar sirian refugiat care a pierdut totul. Aproape din intamplare, el ajunge la Helsinki ca pasager clandestin pe un vas carbonifer si cauta azil, fara mari sperante pentru viata sa de acum incolo.

Wikstrom (Sakari Kuosmanen), celalalt protagonist, este un agent de vanzari in jurul varstei de 50 de ani, care vinde in special camasi de barbati si cravate. La inceputul filmului, el isi paraseste sotia alcoolica, renunta si la meseria sa si se trasforma pentru moment intr-un impatimit jucator de poker. Cu modesta suma de bani pe care o castiga astfel, Wikstrom cumpara un restaurant neprofitabil, aflat intr-o curte interioara la capatul indepartat al unei strazi laturalnice din Helsinki.

Cand autoritatile hotarasc sa il trimita pe Khaled inapoi in ruinele din Aleppo, sirianul decide, asemenea multor altora in situatia sa, sa ramana ilegal in Finlanda si dispare astfel pe strazile din Helsinki. Aici intalneste, pe langa multe fete ale rasismului, momente pure de bunatate.

Intr-un final, Wikstrom il gaseste pe omul nostru dormind in curtea interioara a restaurantului sau. Probabil vede ceva din el insusi in tanarul ponosit, pentru ca il angajeaza pe Khaled ca debarasator si spalator de vase.

Pentru un moment, viata isi arata partea luminoasa.

Aki Kaurismaki despre Cealalta parte a sperantei