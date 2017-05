Creativo, evenimentul care incurajeaza creativitatea fara margini

Mai sunt foarte putine zile pana la #Creativo, cel mai mare eveniment din industria textila care are loc la Bucuresti in acest weekend. Romanii creativi pasionati de moda si design sunt asteptati pe 27 si 28 Mai intre orele 10:00 – 19:00 la The Ark Bucuresti!

Comunicat de presa

Cei care vor decide sa participe la editia de primavara 2017 #Creativo vor avea ocazia de a lua parte la o mare varietate de conferinte si ateliere legate de fashion, de antreprenoriat si de industria textila. Cei prezenti vor putea beneficia de reduceri substantiale la numeroase produse dar si cursuri de formare profesionala.

La #Creativo vizitatorii vor avea sansa de a deveni pentru cateva ore designeri sau croitori, nu doar ca simpli spectatori, ci vor avea parte de o implicare reala in acest domeniu. Expertii de la Atelierele ILBAH vor coordona aceste ateliere unde participantii isi vor putea retusa propriile haine sau crea unele complet noi cu care vor pleca acasa.

Antreprenoriat romanesc in fashion, promovat la #Creativo

Dar cum ramane cu cei care cunosc deja acest domeniu si poate isi doresc sa inceapa propriul business? Ei bine, #Creativo a pregatit si o serie de conferinte in spirit antreprenorial, de unde vizitatorii evenimentului pot invata despre posibilitatile de finantare pentru micile afaceri in industria fashion, accesarea fondurilor europene, comunicare si relatii publice in moda si multe altele.

Brodat si Cusut nu vor lipsi de la aceasta editie #Creativo, si ii asteapta pe vizitatori sa testeze masinile de cusut si brodat de la Brother, care pot fi de uz profesionist sau casnic. Lor li se vor alatura si alti furnizori importanti din industria textila precum PRYM Romania.

Reducerile si tombola #Creativo

#Creativo sustine oamenii creativi si pasionati si astfel cei care isi doresc sa faca o achizitie in acest domeniu sau sa invete mai multe vor avea parte de reduceri substantiale la masinile de brodat si de cusut, dar si la diverse cursuri de formare profesionala. Mai mult, in cadrul evenimentului va fi organizata si o tombola cu premii variate de la tipare de croitorie si masini de surfilat si de cusut Brother la manechine si cursuri profesionale acreditate in domeniul fashion.

#Creativo va avea loc la The Ark Bucuresti pe 27-28 mai, intre orele 10:00 – 19:00. Mai multe informatii despre acest eveniment pot fi gasite pe site-ul oficial www.club-creativo.ro si pe pagina oficiala Facebook.