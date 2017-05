Strumpfii asteapta vizitatori in Satul Pierdut

Satul Pierdut reconstituie elemente din cel mai recent film cu strumpfii - Satul Pierdut printr-o expozitie marca-inregistrata Peyo, creatorul strumpfilor, si ii introduce pe vizitatori in universul de zi cu zi al indragitelor creaturi albastre.

Comunicat de presa

In intervalul 26 mai – 9 iunie, strumpfii si indeletnicirile lor cotidiene pot fi descoperiti si cunoscuti in Satul Pierdut, un spatiu creat special in Plaza Romania pentru copii.

Satul Pierdut reconstituie elemente din cel mai recent film cu strumpfii - Satul Pierdut (martie 2017) printr-o expozitie marca-inregistrata Peyo, creatorul strumpfilor, si ii introduce pe vizitatori in universul de zi cu zi al indragitelor creaturi albastre.

Astfel, la Laboratorul lui Papa strumpf, copiiI vor putea asculta povesti despre potiunile magice create de Marele strumpf in laboratorul sau fermecat. La Salonul de infrumusetare al strumpfitei, fetitele vor putea incerca ritualuri cu tatuaje - stampila, perii fermecate si alte trucuri strumpfesti.

In Coltul Muzical, copiii vor putea experimenta cu instrumente muzicale de lemn special create pentru ei, in timp ce il cunosc pe strumpful-Muzician.

Un ghid de nadejde ii va ajuta apoi sa gateasca in Bucataria strumpfului-Brutar, cu ajutorul nisipului kinetic, al formelor de gatit si al cuptorului-butaforie.

Din Sat nu lipseste nici coltul dedicat celui mai mare inamic al piticilor albastri, Gargamel. In cusca lui Gargamel, copiii isi vor putea face poze cu elemente din viata maleficului vrajitor.

Satul Pierdut va fi deschis vizitatorilor zilnic, gratuit, in perioada 26 mai - 9 iunie, in Plaza Romania, la Rotonda.