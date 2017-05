Kiev - 11 locuri minunate care merita descoperite in capitala-gazda a Eurovision 2017

Exista un oras la o aruncatura de bat de granitele Romaniei care ascunde comori de tot felul. Kiev este un centru cultural divers si adapost pentru trei milioane de suflete, o capitala care se intinde peste dealuri si insule imprejmuite de rau, conectate prin poduri si linii de metrou.

In saptamana 9-13 mai, Kiev este capitala-gazda a celei de-a 62-a editii Eurovision, la care s-a calificat si Romania. Specialistii motorului independent si gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro au selectat 11 dintre locurile din oras pe care merita sa le incerci daca te hotarasti sa pornesti motorul masinii in drum spre Kiev in acest weekend.

Descopera pacea in locul de pelerinaj Lavra

Kiev-Pecherska Lavra este un complex de manastiri ridicat intr-unul dintre cartierele centrale (Pechersk), considerat unul dintre cele mai sfinte locuri ortodoxe. Orice iubitor al mediului inconjurator va aprecia faptul ca masinile sunt interzise in aceasta zona, unde va descoperi o atmosfera de pace, alaturi de o arhitectura conservata de UNESCO si protejata de administratia locala. Tot aici, turnul cu clopot te plaseaza intr-unul dintre cele mai inalte puncte ale Kievului.

Fa o plimbare pe Landscape Alley

Landscape Alley este o carare incantatoare ce strabate dealurile din Kiev. incepe drumetia din fata Muzeului National de Istorie si tine-o tot inainte pe cararea serpuita de circa un kilometru. Vei trece pe langa Biserica Sfantul Andrei (construita in stil baroc) si vei admira o multime de obiecte de arta contemporana. Nu departe vei da de una dintre cele mai vechi strazi pietonale din Kiev, zisa Descendentul lui Andrei, plina cu standuri cu suvenire, magazine si restaurante.

Lasa-te prins in mrejele cartierului Podil

Situat de-a lungul malurilor raului Dnieper, Podil este unul dintre cele mai vechi cartiere din Kiev. Podil este classy, are propriile obiective istorice si infatiseaza o arhitectura veche de toata frumusetea. in aceeasi masura, are un suflet tanar si ii place sa gazduiasca magazine si baruri, iar manifestarile artistice isi vor gasi mereu un spatiu aici.

Pierde-te in multimile din parcul Taras Shevchenko

in parcul central Taras Shevchenko (denumit dupa poetul si pictorul ucrainean de renume) vei intalni tot soiul de locuitori ai orasului, reuniti sub raze de soare si aer de padure. Ia o pauza de la centrul zbuciumat al orasului si ascunde-te la umbra unuia dintre copacii batrani de secole, in timp ce urmaresti oamenii ce se perinda pe langa tine sau citesti o carte.

Fa un tur in Cernobil

Poate te va surprinde, poate nu, dar afla ca Cernobil, spatiul considerat candva drept unul dintre locurile letale ale planetei si o zona interzisa, este acum o atractie cat se poate de populara ce atrage mii de vizitatori in fiecare an. Acestora nu le este permis sa intre singuri in Zona Interzisa, asa ca cel mai bine ai face sa rezervi unul dintre numeroasele tururile organizate.

Respira putin folclor ucrainean in Pyrohiv

Dupa ce te saturi de aglomeratia urbana, fa-i loc unui tur de o zi prin Pyrohiv. Acest cartier situat in periferia sudica a Kievului ascunde Muzeul Arhitecturii Populare si al Vietii Rurale din Ucraina, un parc urias, unde e reprezentata arhitectura folclorica specifica tuturor regiunilor ucrainene.

