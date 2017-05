Creativitate si Unicitate Made In Romania la #Creativo

Cei care vor decide sa ia parte la #Creativo in acest an vor avea ocazia sa descopere secretele industriei textile, dar si sa ia parte la numeroase ateliere gratuite.

Noua editie a #Creativo, evenimentul brodat special pentru pasionatii de design, moda si stil, va avea loc la The Ark Bucuresti pe 27 si 28 mai. Cei care vor decide sa ia parte la #Creativo in acest an vor avea ocazia sa descopere secretele industriei textile, dar si sa ia parte la numeroase ateliere gratuite.

In decursul celor doua zile ale evenimentului, #Creativo le propune vizitatorilor o serie de peste 30 de ateliere gratuite de design vestimentar, brodat si cusut. Mai mult, vizitatorii care se vor inscrie la ateliere isi vor retusa propriile haine si accesorii sau vor pleca acasa cu produse create chiar de ei. Acestia vor fi indrumati de traineri cu o vasta experienta in domeniu de la Atelierele ILBAH si vor deveni pentru cateva ore croitori, proiectanti de tipare sau, de ce nu, designeri vestimentari.

Si deoarece #Creativo este despre pasiune si frumos organizatorii au pregatit de asemenea conferinte si workshopuri concentrate pe home decorations & design, styling- consiliere vestimentara, dar si comunicare si relatii publice în fashion.

Clubul social de cusut si brodat reprezinta mediul perfect pentru cei care sunt la inceput in acest domeniu, dat fiind faptul ca vor fi prezenti furnizori importanti din industria textila cu accesorii specifice, materiale, tipare de croitorie si manechine. Astfel, participantii vor putea face primii pasi in aceasta industrie aparte si vor putea observa indeaproape lucrul cu diverse masini de uz casnic sau profesionist de cusut si de brodat in cadrul unor demonstratii practice din partea specialistilor de la Brodat si Cusut.

Reduceri substantiale si oportunitati dedicate intreprinzatorilor si antreprenorilor pasionati de fashion

#Creativo sustine micii antreprenori din industria fashion in scopul reinventarii constante a acesteia. In acest sens, cei interesati sa isi lase amprenta in dezvoltarea modei sunt invitati sa participe la conferintele pe teme precum accesarea fondurilor europene si de coeziune, antreprenoriat, start-up-uri si posibilitatile de finantare ale micilor afaceri in domeniul fashion.

Vizitatorii vor avea parte de reduceri substantiale atat la cursurile de formare profesionale cat si la masinile de cusut si brodat pe care vor avea ocazia sa le testeze si astfel vor fi mai aproape de visul de a-si deschide propria afacere.

