Festivalul Filmului European - deschidere la Muzeul MNAR

Festivalul Filmului European se deschide anul acesta la Muzeul National de Arta, in data de 4 mai. Festivalul se desfasoara are loc in Bucuresti (4 – 11 mai), Iasi (12 – 14 mai), Tirgu Mures (19 -21 mai), Gura Humorului (19 – 21 mai) si Timisoara (26 – 28 mai).

Festivalul Filmului European se deschide anul acesta la Muzeul National de Arta. Tot la MNAR va fi gazduita si o parte din sectiunea speciala realizata in parteneriat cu canalul de televiziune ARTE. In perioada 5-6 mai, prin programul special dedicat artelor (ARTE@MNAR), o expozitie-instalatie audio-vizuala, publicul va avea parte de o incursiune in istoria moderna a artei, in colectia privata a lui Serghei Ivanovici Sukin si va descoperi detaliile operei lui Hieronymus Bosch prin tehnologie VR.

Sectiunea speciala ARTE va fi disponibila partial si la Centrul Ceh, unde va avea loc proiectia filmului Notes on Blindness (2016), ce va include si o componenta VR. Filmul se bazeaza pe jurnalul lui John M. Hull, si trateaza experienta senzoriala si psihologica a pierderii treptate a vazului. La Institutul Cervantes se vor putea viziona La permanence (2016) de Alice Diop - despre umanitatea regasita intr-un cabinet medical, unde migrantii primesc tratament gratuit, si in acelasi timp o critica la adresa societatii care emana doar prosperitate, dar lasa leadership-ul ca o problema a noastra personala; Asediul (2016) de Rémy Ourdan, care spune povestea universala a modului in care civilizatia se confrunta cu o provocare teribila pentru existenta si lupta pentru supravietuire. Cel de-al treilea, in cu totul alt registru, este Hitchcock/Truffaut (2015) de Kent Jones, care patrunde intr-un dialog celebru intre cele doua personalitati legendare.

Celelalte cinci sectiuni speciale ale FFE sunt: Agora, LUX, Banda desenata, Public tanar, Republica Moldova.

Agora - Pentru ca filmul, care este mult mai mult decat o simpla placere intelectuala, poate deveni o unealta care sa reflecte diferite ipostaze ale societatii, Festivalul inaugureaza Agora, o platforma de dezbatere menita sa starneasca dialogul pe teme care privesc societatea, avand ca punct de start trei filme din festival: Asediul (2016), Marija (2016) si Fixeur (2016).

LUX - Cu sprijinul generos al Biroului de Informare al Parlamentului European in Romania, oferim publicului cele trei filme finaliste la cea mai recenta editie a Premiului LUX al Parlamentului European (cea de a zecea): Viata mea de dovlecel (2016), Toni Erdmann (2016) si A peine j’ouvre les yeux (2016).

Banda desenata - Pentru a celebra Salonul European de Banda Desenata, pe 8 mai FFE propune o seara de filme inspirate din benzi desenate: Fata fara maini (2016), Ministrul francez (2013), Pisica rabinului (2011) si Aya din orasul Yop (2013).

Public tanar – copiii si adolescentii sunt invitati la un bogat program de scurtmetraje si lungmetraje.

Republica Moldova – cinci productii realizate in Republica Moldova.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Roman, sub egida EUNIC Romania, impreuna cu Reprezentanta Comisiei Europene, cu sprijinul ambasadelor si centrelor culturale europene, al Muzeului National de Arta, al Muzeului Taranului Roman/Cinema Muzeul Taranului, al Institutului Francez - Cinema Elvire Popesco, al Centrului Ceh, al Institutului Cervantes, al Spatiului Public European, al UCIN si al Biroului de Informare al Parlamentului European.

Foto homepage: Pixabay