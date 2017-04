Zilele Artelor Focului: 17 Ateliere de ceramica, sticla si metal deschise vizitatorilor

Comunicat de presa

Zilele Artelor Focului in Bucuresti in cadrul editiei a 3-a a Zilelor Artelor Focului, artisti vizuali cu specializarile ceramica, sticla si metal va asteapta la adresele atelierelor lor, in weekendurile 29, 30 aprilie si 6,7 mai 2017, in intervalul orar 12:00-20:00. Anul acesta, startul evenimentului va fi marcat de vernisajul expozitiei Artele Focului la Teatrul National Bucuresti I. L. Caragiale, vineri, 28 aprilie, orele 19:00.

Zilele Artelor Focului 2017 este un eveniment organizat in cadrul Proiectului Cultural Contemporanii, coorganizator Institutul Cultural Roman, partener principal Romgaz. Parteneri Culturali Teatrul National Bucuresti I. L. Caragiale, Biblioteca Nationala a Romaniei, Uniunea Artistilor Plastici si Ordinul Arhitectilor din Romania.

Vor participa in cadrul Zilelor Artelor Focului: Ciprian ARICIU (ceramica), Vlad BASARAB (ceramica), Adela BONAT (ceramica), Lucian BUTUCARIU (sticla), Alina BaNCILa (sticla-metal), Dan BaNCILA (sticla-metal), Maria Roxana CIOATA (ceramica), Cristina CIOBANU (ceramica), Gherghina COSTEA (ceramica), Cristian DOBRESCU (ceramica), Anca VINTILA DRAGU (ceramica), Daniela FaINIS (ceramica), Marian GHEORGHE (metal), Elena LUPU (ceramica), Nicolae MOLDOVAN, (ceramica), David Leonid OLTEANU (ceramica-sticla), Monika PaDURET (ceramica), Victor Olivier SARARU (sticla-metal), Iulian VIRTOPEANU (ceramica).

Expozitia Artele Focului la TNB

Vineri, 28 aprilie 2017, orele 19:00, in foaierul Salii Media, aripa dinspre strada Tudor Arghezi, va avea loc vernisajul expozitiei si lansarea catalogului Artele Focului 2017. Evenimentul expozitional, realizata in parteneriat cu Teatrul National I.L. Caragiale din Bucuresti, va reuni lucrari semnate de 19 artisti cu specializarile ceramica, sticla si metal. in deschidere vor lua cuvantul: Ion Caramitru, directorul general al TNB, Constantin Hostiuc, critic de arta si Maria Pasc, curatorul expozitiei.

Expozitia Artele Focului va putea fi vizitata in perioada 28 aprilie – 28 mai 2017, in orele de program ale TNB (zilnic intre orele 14.00 - 18.30, cu exceptia zilelor de luni). Accesul se va face pe la intrarile spre Sala Media si Pictura de pe fatada dinspre Bd. Balcescu a TNB.

Acest eveniment este gratuit.