Drona este un dispozitiv folosit in diverse scopuri, de la colectarea de informatii de catre armata la filmarea oraselor de la inaltime, explica Playtech.ro. In zilele noastre, drona a devenit foarte populara si este folosita in diverse moduri cum ar fi capturarea unor peisaje de la mare inaltime.

Daca te intrebi ce este drona, in primul rand trebuie sa stii ca aceasta nu este o creatie a ultimilor doi-trei ani de cand ai inceput sa auzi despre cele comerciale si, eventual, de transportul cu drone. Drona este un UAV (n.r. – unmanned aerial vehicle, adica vehicul capabil sa zboare pilotat sau nepilotat de catre un om) si a pornit ca proiect al armatei. Desi noi, oamenii obisnuiti, am început sa folosim drone in ultimii ani, armatele lumii (mai ales cea a Statelor Unite ale Americii) au acces la ele de dinainte de anii 2000, mai scrie Playtech.ro.

Iata ce poate sa faca o drona in zona atunci cand vine vorba despre documentarea unor peisaje absolut superbe.

Iti prezentam 10 filmulete superbe filmate deasupra celor mai frumoase locuri din lume, inclusiv Romania!

1. Uimitoarea si indepartata Islanda, filmata cu drona

2. O filamare cu drona care iti ia respiratia deasupra Calcuttei (India)

3. Filmare cu drona peste Hawaii:

4. Focuri de artificii filmate cu drona:

5. Filmare cu drona peste Dubai:

Foto homepage: Pixabay

