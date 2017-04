Comunicat de presa

Cea mai noua comedie scrisa de Andrea Petrescu a iesit la rampa cu casa inchisa! Avanpremiera spectacolului „Te iubesc, dar nu pe tine!” a insemnat o seara de comedie autentica, la care s-a ras cu lacrimi, iar la final aplauzele rasunatoare au rasplatit prestatia convingatoare a celor patru protagonisti: Alina Chivulescu, Leonid Doni, Andreas Petrescu si Anca Dinicu.

Cu un subiect mereu actual, o distributie cum nu se poate mai adecvata pentru o comedie si o abordare de o franchete revigoranta, succesul spectacolului este garantat. Urmatoarea reprezentatie, care va fi si premiera oficiala a spectacolului, a fost deja anuntata penru data de 8 mai.

Vlad (Leonid Doni) o aduce acasa pe Sorina (Alina Chivulescu/Paula Chirila). Sorina este maritata. Dar este si naiva si prost informata, deoarece e convinsa ca so ul sau, pe numele lui Andrei (Andreas Petrescu), e in delegatie. Sotul insa este in dormitor cu amanta, Marina (Anca Dinicu/Doina Teodoru), ferm convins ca so ia se afla la multi kilometri departare. Abia cand se intalnesc si incearca sa isi ascunda amantii prin casa incepe comedia. Ce urmeaza veti descoperi singuri, pe 8 mai la Palatul National al Copiilor.

Bilete la casa de bilete Startickets de la Palatul National al Copiilor si online pe startickets.ro, bilete.ro si blt.ro