Pinocchio - Premiera de balet contemporan la Opera Comica pentru Copii

Comunicat de presa

Luna aprilie aduce o noua productie in premiera la Sala Mare a Operei Comice pentru Copii: baletul contemporan “Pinocchio”, inspirat din nuvela cu acelasi titlu, scrisa de Carlo Collodi. Premiera a avut loc sambata, 8 aprilie, de la ora 17:00, si duminica, 9 aprilie, de la ora 11:00, urmatoarele reprezentatii fiind programate pe 29-30 aprilie si 5-6 mai. Biletele sunt disponibile in reteaua bilete.ro. Coregrafia originala, semnata de Mihai Babuska, este pusa in valoare de scenografia Bogdanei Pascal.

In centrul actiunii se afla un baietel pe nume Pinocchio, care a vazut lumina zilei in imprejurari impresionante. Un tamplar batran, pe nume Geppetto, s-a apucat sa sculpteze o marioneta in forma unui baietel. Zana Albastra i-a suflat viata si astfel, dupa multe pozne si intamplari cu talc, Pinocchio a devenit un baiat harnic si cuminte, iar Geppeto, un tata fericit.

Personajele povestii prind viata in interpretarea talentatilor solisti Andrei Ardeleanu si Alexandru Chis (Pinocchio), Tiberiu Pepenica si Ionut Picincu (Geppetto), Theodora Munteanu si Andreea Valean (Greierasa Cri-Cri), Cristina Babalac si Delia Luca (Mama si Zana Albastra), Mihaela Anica, Consuella Craciun, Maria Savastre si Oana Valceanu (Zanele), Sabina Chirila, Delia Luca si Andreea Soare (Vulpea cea sireata), Alexandru Ducan si Robert stefu (Cotoiul cel hot), Mihai Pricope (Mananca-Foc), Andrei Nicolae (Arlecchino), Sabina Chirila si Theodora Munteanu (Pulcinella), Cristian Danu si Levi Szasz (Fitil, un baiat neascultator), Alexandru Ducan si Vicentiu Popescu (Directorul de circ) si Elena Chirita (Balerina acrobata), alaturi de Ansamblul de Balet al Operei Comice pentru Copii si cu participarea elevilor Liceului de Coregrafie “Floria Capsali” din Bucuresti.

“Exista povesti al caror mesaj, in timp, ramane actual. Este si cazul lui <<Pinocchio>>, care in prezent se dovedeste a fi o poveste atat pentru cei mici, cat si pentru cei mari. Daca ne uitam in jurul nostru, vedem multe nasuri pe sus si lungi, multe sfori de papusari, intalnim cotoi hoti si vulpi sirete. Sper ca cei mici, care vad spectacolul, sa-si aminteasca des mesajul pe care il are Pinocchio pentru noi.”, a declarat Mihai Babuska, regizorul si coregraful spectacolului.

La inceputul lunii iunie, va avea loc a treia editie a festivalului “Opera Copiilor”, desfasurat in aer liber, in Parcul Herastrau si la Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”. Tot in aceasta perioada, Opera Comica pentru Copii organizeaza a patra editie a campaniei J.O.C. (Jucariile Operei Comice), actiune de colectare a jucariilor din Bucuresti, cu scopul de a fi donate de catre artistii OCC copiilor defavorizati de la mai multe scoli speciale, centre de plasament si orfelinate.

Bucurestenii care doresc sa doneze o jucarie, o pot face venind la sediul institutiei (Calea Giulesti 16), unde este amplasata o urna-cadou, disponibila publicului zilnic, intre orele 8:00 si 22:00, de pe 1 pana pe 13 aprilie.