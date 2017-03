Scris la patru maini de Care Santos si Francesc Miralles, romanul "Cel mai frumos loc din lume" e chiar aici, tradus deja in 20 de tari, emana gandire pozitiva si poezie.

Salvata in ultimul moment de la sinucidere de o intamplare neasteptata, Iris porneste intr-o aventura care ii va schimba modul de a vedea viata. Dupa moartea parintilor ei intr-un accident de masina, dezorientata si fara nici o perspectiva, ea va fi nevoita sa ia lucrurile de la capat. Iar revizitarea trecutului poate fi o experienta dureroasa si plina de pericole, dar si una aducatoare de fericire, mai ales cand lui Iris ii apar in cale doi „iluminati“.

„In Cel mai frumos loc din lume e chiar aici am vrut sa exprimam nelinistile, iluziile, nemultumirile si bucuriile oamenilor de astazi, totul invaluit in putina magie cotidiana, pentru ca, uneori, in lume se intampla lucruri fabuloase, dar noi, din cauza problemelor si grijilor zilnice, nu ne dam seama de farmecul vietii, care ne e atat de la indemana.“ (Francesc MIRALLES)

Autor: Care Santos, Francesc Miralles. Carte aparuta la editura Humanitas Fiction