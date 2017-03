Cartea "Casa de langa lac" este disponibila pe site-ul Elefant.ro



Bestseller international, nominalizat in 2016 la Australian Book Industry Award for General Fiction Book of the Year.

Romanele scriitoarei australiene Kate Morton s-au vandut in 10 000 000 de exemplare in peste 40 de tari.

Cornwall, iunie 1933. Domeniul familiei Edevane, Loeanneth, isi asteapta oaspetii pentru petrecerea traditionala de la mijlocul verii. Alice Edevane are 16 ani, o inteligenta vie si vrea sa fie scriitoare. Apropierea balului o emotioneaza peste masura, iar motivele nu-i lipsesc – a scris o povestire politista dupa toate regulile artei si se pregateste sa-si dezvaluie secretul: este indragostita. Dar la miezul noptii, cand focurile de artificii lumineaza cerul intunecat, familia Edevane va suferi o pierdere atat de grea, incat va parasi Casa de langa lac pentru totdeauna.

Autor: Kate Morton