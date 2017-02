Playlist Ludovico Einaudi, TOP 10 compozitii linistitoare

Muzica lui Einaudi este linistitoare, in alte momente vindecatoare. Sunetele de pian sunt singurele care pot sa descrie un moment suav sau o amintire din trecut…

Ludovico Einaudi este unul dintre cei mai apreciati compozitori contemporani. Muzica lui ilustreaza filme deosebite ca The Intouchables (2011) sau This Is England (2006), dar cel mai adesea, pentru oamenii care ii cunosc compozitiile, muzica sa este un fundal sonor pentru propria viata.

Muzica lui Einaudi este linistitoare, in alte momente vindecatoare. Sunetele de pian sunt singurele care pot sa descrie un moment suav sau o amintire din trecut… Descopera 10 dintre cele mai celebre compozitiid e Ludovico Einaudi.

10. Ludovico Einaudi - Elegie pentru Arctic - o compozitie care iti da efectiv fiori. Sunetele vorbesc despre pericolul incalzirii globale:

9. Ludovico Einaudi - Le Onde

Le Onde este una dintre cele mai cuoscute creatii ale compozitorului italian. Melodia are puterea de a transforma orice dimineata in magie:

8. Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche

Acesta este cantecul norisorilor albi si al calatoriei lor pe cer:

7. Ludovico Einaudi - Exit.

Acesta este un cantec care are are puterea de a te atrage intr-o adaca stare de pace interioara. Asculta-l ori de cate ori esti agitata sau trista:

6. Ludovico Einaudi - Divenire.

Am ascultat de multe ori "Divenire" in momente cand aveam nevoie sa imi reamintesc ca viata se desfasoara dupa ritmul ei propriu si ca tot ceea ce ni se intampla ne ajuta sa ne maturizam si sa evoluam.

